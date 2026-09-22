El clásico sanjuanino entre Atlético Unión y Sportivo Desamparados por el Torneo Regional Amateur terminó con incidentes dentro del campo de juego. Tras el partido, el preparador físico de Unión, Adrián Dalmiro Arnau, fue agredido cuando intentaba acompañar al plantel visitante hacia la salida y posteriormente realizó una denuncia policial.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Arnau contó cómo se produjo el episodio y aseguró que no esperaba ser golpeado. Según relató, cuando los jugadores y el cuerpo técnico de Desamparados intentaban retirarse, comenzó a arrojarse objetos desde la tribuna.

“Al finalizar el partido, veo que a los jugadores y cuerpo técnico de Desamparados le están lloviendo cosas desde la tribuna, como pasa casi en todas las canchas o la mayoría de las canchas”, relató.

Ante esa situación, decidió acercarse al grupo visitante para ofrecerles acompañamiento hasta la salida.

“Voy al trote hacia el cuerpo técnico de Desamparados con el DT y le digo que yo los puedo acompañar a la salida”, explicó. Sin embargo, según su relato, comenzó una discusión verbal con uno de los integrantes del plantel.

“Me empieza a insultar, diciéndome que yo no lo voy a acompañar, que esto, que lo otro, y aparte agrediéndome verbalmente”, contó.

El momento de la agresión

Arnau explicó que intentó mantener el diálogo y que en los videos del episodio se observa cómo le pide que lo respete. Sin embargo, aseguró que la situación terminó con un golpe.

“Ahí es cuando yo en los videos se ve que lo señalo y le digo que me respete a mí, porque yo le estoy hablando bien. Le decía que me respete todo el tiempo”, sostuvo.

Y agregó: “Me seguí insultando y es donde se me viene, directamente se me viene y me pega. Yo no esperaba en ningún momento el golpe ni nada”.

Después de la agresión, el preparador físico contó que el árbitro del encuentro se acercó y le manifestó que había observado lo ocurrido.

“El árbitro se quedó sorprendido y después yo, cuando me levanto del suelo, voy a decirle y me dice: ‘Vi todo, vi todo’. Me dice que esté tranquilo, que él vio todo”, relató Arnau.

Según explicó, posteriormente volvió a hablar con el árbitro en el camarín y recibió la confirmación de que el episodio quedaría asentado en su informe.

“Me dio la tranquilidad de que él iba a hacer el informe porque estaba al lado y le llamó bastante la atención la situación”, afirmó.

La denuncia y el reclamo

Luego del partido, Arnau concurrió a una comisaría para realizar la denuncia, acompañado por el presidente de Atlético Unión. También fue revisado por un médico.

“Fui a la comisaría a hacer la denuncia, acompañado por el presidente. Fui al médico elegido y todo, acompañado por el presidente. Estuvieron al tanto los dirigentes hasta altas horas de la noche”, explicó.

El preparador físico señaló que, hasta el momento de la entrevista, no había recibido comunicaciones de la Liga ni de Sportivo Desamparados. Sí destacó el acompañamiento recibido por parte de Atlético Unión.

Arnau también dejó en claro que pretende avanzar con la denuncia y que espera que se tomen medidas:

“Yo haciendo la denuncia creo que voy a ir hasta lo último a ver que se pueda hacer algo, porque yo creo que no deberían pasar estas cosas”, sostuvo.

No se justifica

El preparador físico aseguró que lleva varios años trabajando en el fútbol y que nunca había atravesado una situación similar.

“Yo llevo mucho tiempo trabajando en clubes, no sé si más de siete años, ocho años, y no me ha pasado nunca vivir esta situación, y más adentro de una cancha”, manifestó. “No me ha pasado nunca, nunca y menos con colegas”.

Sobre el contexto de violencia que rodeó al partido, Arnau consideró que los episodios registrados durante el encuentro pudieron aumentar la tensión entre los hinchas, aunque remarcó que eso no justifica las agresiones.

“El tema es allá afuera, a veces, los hechos arbitrales llevan a que la gente se vuelva loca. Obviamente no es justificativo”, sostuvo.

Por último, contó que todavía presenta una lesión visible en uno de sus ojos como consecuencia del golpe sufrido durante el encuentro. “No, todavía el ojo lo tengo exactamente igual”, dijo al ser consultado por su estado físico.