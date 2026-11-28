El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2027 confirmó su programación musical y tendrá un cierre argentino con Damas Gratis, la banda liderada por Pablo Lescano. La 66ª edición del tradicional evento chileno se realizará del 22 al 27 de febrero en el anfiteatro de la Quinta Vergara y reunirá a figuras internacionales de la música latina, el pop, el rock y el K-pop.

La agrupación argentina compartirá la última jornada, el sábado 27 de febrero, con el cantante puertorriqueño Arcángel. Además de anunciar los artistas, la organización confirmó que la preventa de entradas comenzará el martes 1 de diciembre, mientras que la venta general se habilitará el jueves 3.

La grilla completa del Festival de Viña del Mar 2027

La programación contempla seis jornadas, aunque todavía quedan artistas por confirmar para el miércoles 24 de febrero. Estos son los nombres anunciados hasta el momento:

Lunes 22 de febrero: Laura Pausini y Silvestre Dangond.

Laura Pausini y Silvestre Dangond. Martes 23 de febrero: Reik y Farruko.

Reik y Farruko. Miércoles 24 de febrero: artistas por confirmar.

artistas por confirmar. Jueves 25 de febrero: La Ley y Gondwana junto a Quique Neira.

La Ley y Gondwana junto a Quique Neira. Viernes 26 de febrero: Pablo Alborán y Jihyo, integrante del grupo surcoreano TWICE.

Pablo Alborán y Jihyo, integrante del grupo surcoreano TWICE. Sábado 27 de febrero: Arcángel y Damas Gratis.

Uno de los regresos destacados será el de La Ley, que volverá a presentarse en el escenario chileno junto a Beto Cuevas. También sobresale la incorporación de Jihyo, que llevará el K-pop a una de las noches del festival.

La presencia de Damas Gratis será uno de los atractivos para el público argentino que cada verano viaja a Chile. La banda de Pablo Lescano tendrá a su cargo el cierre musical de la edición 2027.

Cuándo comienza la venta de entradas para Viña 2027

La organización confirmó dos etapas para comprar los tickets, que estarán disponibles exclusivamente a través de la plataforma Puntoticket.

Preventa: martes 1 de diciembre, desde las 11, para clientes de Entel y afiliados a Caja Los Andes. Se extenderá durante 48 horas o hasta agotar el stock disponible.

Venta general: jueves 3 de diciembre, desde las 12, para todo el público.

La preventa tendrá disponibilidad limitada y estará sujeta al stock asignado para cada jornada.

Cuándo será el Festival de Viña del Mar 2027

La 66ª edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar se desarrollará entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero de 2027 en la Quinta Vergara, Chile.

Como antesala, la tradicional Gala de Viña se realizará el viernes 19 de febrero en el Hotel Sheraton. La conducción del certamen estará nuevamente a cargo de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.