Damas Gratis prepara su reencuentro con el público sanjuanino

Damas Gratis volverá a presentarse en San Juan el próximo sábado 24 de octubre, después de más de seis años sin actuar en la provincia. La banda encabezada por Pablo Lescano ofrecerá un recital desde las 23 en el predio Gaucho José Dolores, ubicado en Médano de Oro, departamento Rawson, con un repertorio que reúne algunos de los temas más conocidos de la cumbia argentina.

El espectáculo es organizado por WAY Producciones y con la comunicación de No lo Entenderías forma parte de la agenda musical de octubre. La última presentación del grupo en San Juan fue durante la Fiesta Nacional del Sol 2020, por lo que el recital marcará el reencuentro de la agrupación con sus seguidores locales.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Avantti y en puntos de venta presenciales habilitados, entre ellos las sucursales de Farmacia Echegaray. Los tickets generales tienen un valor de $25.000, mientras que el sector VIP cuesta $46.000.

Una trayectoria ligada a la cumbia villera

Damas Gratis nació en el año 2000, impulsado por Pablo Lescano, y se convirtió en uno de los principales referentes de la cumbia villera en Argentina. Con una propuesta musical reconocible, marcada por los teclados y las letras vinculadas a historias cotidianas, el grupo logró ampliar su público y sostener su popularidad durante más de dos décadas.

A lo largo de su trayectoria, la banda incorporó canciones que trascendieron su público inicial y se instalaron en fiestas, bailes y encuentros musicales de distintas generaciones. Entre sus temas más conocidos se encuentran “Laura”, “Me vas a extrañar” y “No te creas tan importante”.

La vigencia del grupo también se relaciona con las colaboraciones que Pablo Lescano realizó con artistas de diferentes estilos y generaciones, una dinámica que contribuyó a mantener a Damas Gratis presente en la escena musical argentina.

Dónde será el recital

La presentación tendrá lugar en el predio Gaucho José Dolores, sobre calle Ramón Franco, entre calles 4 y 5, en Médano de Oro, Rawson. El inicio está previsto para las 23 del sábado 24 de octubre.