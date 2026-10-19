Damas Gratis regresará a San Juan después de seis años sin presentarse en la provincia. La banda liderada por Pablo Lescano tocará el sábado 24 de octubre, desde las 23, en el Predio Gaucho José Dolores de Médano de Oro, Rawson, con entradas que parten desde los $20.000.

El recital marcará el reencuentro del grupo con el público sanjuanino después de su participación en la Fiesta Nacional del Sol 2020. Desde aquella presentación, la banda no volvió a tocar en la provincia.

La expectativa comenzó a crecer desde que Lescano anticipó personalmente el regreso mediante un video dirigido a sus seguidores locales. Con la fecha ya definida, el espectáculo se convirtió en uno de los principales recitales de la agenda musical de octubre en San Juan.

Las entradas se venden en dos sectores: General, a $20.000, y VIP, a $40.000. Los tickets pueden adquirirse de manera online por Avantti y también en puntos de venta presenciales habilitados.

Los clásicos que volverán a sonar en San Juan

El recital tendrá como eje el repertorio que convirtió a Damas Gratis en una de las bandas más reconocidas de la cumbia argentina.

Canciones como “Laura”, “Me vas a extrañar” y “No te creas tan importante” forman parte de una discografía que atravesó distintas generaciones y que mantiene una fuerte presencia tanto en fiestas como en plataformas digitales.

El grupo también llega con material más reciente y colaboraciones que ampliaron su público. En los últimos años, Lescano compartió canciones con artistas como La Joaqui, Kapanga y Dyango, además de reinterpretar distintos clásicos.

Un regreso después de la Fiesta del Sol 2020

La última visita de Damas Gratis a San Juan fue en febrero de 2020, durante la Fiesta Nacional del Sol. El grupo integró aquella edición junto a otros artistas nacionales y posteriormente comenzó un período de seis años sin presentaciones en la provincia.

El regreso se concretará en el Predio Gaucho José Dolores, sobre calle Ramón Franco, entre calles 4 y 5, en Médano de Oro.

El lugar recibirá nuevamente un espectáculo multitudinario con una propuesta centrada en la cumbia y en un repertorio que acompaña a Damas Gratis desde comienzos de los años 2000.

De la cumbia villera a un público de varias generaciones

Damas Gratis nació en 2000 de la mano de Pablo Lescano y rápidamente se convirtió en uno de los nombres centrales de la denominada cumbia villera.

Con letras vinculadas a historias de barrio y una identidad musical reconocible, la banda atravesó más de dos décadas sin perder protagonismo. Esa vigencia será una de las claves de un regreso que encuentra a seguidores históricos y nuevas generaciones esperando nuevamente a Lescano en San Juan.