Después de varios días de expectativa, Damas Gratis confirmó finalmente los detalles de su regreso a San Juan. La banda liderada por Pablo Lescano volverá a presentarse ante el público sanjuanino el próximo 24 de octubre, en el predio Gaucho José Dolores, ubicado en Médano de Oro, Rawson.

La confirmación puso fin a la incertidumbre que se había generado durante los últimos días en torno a uno de los regresos musicales más esperados en la provincia. A fines de agosto, el propio Lescano había anticipado mediante un video que Damas Gratis volvería a tocar en San Juan, aunque todavía no se conocían la fecha ni el lugar elegido para el espectáculo.

Seis años después

El regreso tendrá además un componente especial para los seguidores de la banda: será el reencuentro con el público sanjuanino después de varios años.

La última presentación de Damas Gratis en la provincia se produjo durante la Fiesta Nacional del Sol 2020, poco antes del inicio de la pandemia de coronavirus. Desde entonces, la banda no había vuelto a presentarse en San Juan.

La distancia entre aquella actuación y el próximo show supera los seis años, por lo que el recital del 24 de octubre marcará el regreso de una de las agrupaciones más reconocidas de la cumbia argentina a los escenarios sanjuaninos.

Con la fecha y el lugar ya confirmados, comenzó la cuenta regresiva para el espectáculo que tendrá nuevamente a Pablo Lescano y Damas Gratis frente al público de la provincia.