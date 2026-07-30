Damián Betular confirmó fecha del regreso de MasterChef Celebrity

La cuenta regresiva para el retorno de MasterChef Celebrity ya dio inicio en la televisión argentina. De cara a una nueva temporada, Telefe proyecta arrancar las grabaciones durante el mes de septiembre, instancia en la cual avanza tanto en la selección de las figuras famosas que van a competir en las cocinas como en la estructuración final del jurado que acompañará a la conductora Wanda Nara.

En ese marco, Damián Betular se transformó en una de las primeras certezas de la producción al ratificar públicamente su permanencia en el programa. "Yo estoy confirmado, ya estoy en charlas de poder organizar horarios y todo, pero es un formato que yo adoro", afirmó el especialista en pastelería en una charla con Infama.

La conformación del tribunal evaluador atraviesa una etapa de reestructuración debido a la baja confirmada de Donato De Santis. Ante la vacante del chef italiano, las autoridades del canal iniciaron la búsqueda de un reemplazo, al tiempo que rondaban interrogantes sobre la presencia de Germán Martitegui.

Sin embargo, Betular despejó las dudas en torno a su compañero tras mantener una conversación directa con él. "Germán Martitegui estaba medio dudoso, pero hablé con él y me dijo que sí. Nos faltaría el reemplazo de Donato", explicó respecto al armado del equipo evaluador.

Sobre la búsqueda del tercer integrante, el pastelero reveló que la emisora ya encaró un proceso de selección previo, aunque no brindó precisiones sobre las identidades analizadas. "El canal nos dijo que hicieron un casting y que están evaluando, pero yo voy a estar contento con quien venga porque seguro lo hará bien", remarcó.

Por otra parte, Betular dedicó palabras de reconocimiento al desempeño de Wanda Nara en la conducción, recordando la experiencia compartida durante el ciclo 2025. "Wanda es una muy buena compañera. Está a la hora que tiene que estar, se banca todas las horas de grabación, hace su parte de reality y nos deja la cocina. Es muy respetuosa", concluyó.