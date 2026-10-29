Damián Betular deja MasterChef en el verano y suenan posibles reemplazos

Damián Betular dejará temporalmente MasterChef Celebrity durante el próximo verano para protagonizar la temporada de teatro con la obra Hairspray en Mar del Plata. "Damián Betular abandona MasterChef porque se va a hacer temporada de teatro con Hairspray a Mar del Plata", reveló Natalie Weber en el programa Intrusos, donde detalló que el reconocido pastelero se sumará a la comedia musical en enero de 2027, coincidiendo con la pausa en las grabaciones del exitoso reality de Telefe debido a las fiestas de fin de año. Ante este panorama, el canal de las pelotas ya comenzó a evaluar diferentes alternativas para cubrir su lugar vacante en el jurado durante ese periodo estival.

Entre los nombres que figuran en la lista de candidatos se encuentra Dolli Irigoyen, quien ya demostró su capacidad al reemplazar recientemente a Germán Martitegui, aunque su incorporación genera ciertas dudas debido a la gran cantidad de horas de grabación que demanda el ciclo televisivo. Sin embargo, la alternativa que cobra mayor fuerza es la del regreso de Donato de Santis, sobre quien señalaron que "quieren repatriarlo", a pesar de que el querido chef italiano había manifestado previamente que su etapa en el programa estaba concluida y que su regreso solo se daría por motivos muy especiales.

Por otro lado, Adrián Pallares analizó otras opciones que finalmente fueron descartadas por distintos motivos logísticos y personales de los cocineros. En este sentido, Ariel Rodríguez Palacios tampoco podría ocupar el lugar de Damián Betular debido a que suele tomarse sus vacaciones anuales durante los meses de verano. De esta manera, la producción de Telefe continúa definiendo los detalles finales para encontrar al jurado ideal que acompañará al resto del equipo mientras Damián Betular brilla sobre los escenarios de la costa atlántica argentina.