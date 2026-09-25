Una situación inesperada interrumpió la rutina del cantante de cuarteto Damián Córdoba. Mientras se encontraba realizando uno de sus shows en la ciudad de Córdoba, personal judicial llegó hasta el lugar para notificarlo de una causa en su contra. El músico fue imputado por cinco hechos vinculados con el presunto incumplimiento de la cuota alimentaria de su hija de 14 años.

La particular notificación ocurrió el domingo pasado, durante una presentación en el club Atenas de la ciudad de Córdoba. La Justicia había tenido dificultades para encontrar un domicilio donde pudiera entregarle formalmente la citación, por lo que los investigadores recurrieron a la agenda pública de sus presentaciones.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la madre de la adolescente y posteriormente pasó del fuero de Familia al ámbito penal. La imputación fue dispuesta el 16 de septiembre por el fiscal de Instrucción Juan Pablo Klinger.

Una deuda que supera los $22.000.000

Según consta en la investigación, la obligación alimentaria había sido establecida en abril de 2023 por el Juzgado de Familia de Segunda Nominación. El monto equivalía a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles y debía abonarse entre el primer y el décimo día de cada mes.

La Fiscalía incorporó diferentes elementos para avanzar con la investigación, entre ellos testimonios, informes de bases de datos, movimientos bancarios y documentación vinculada con la obligación alimentaria.

De acuerdo con la información difundida sobre el expediente, la deuda acumulada superaría los $22 millones.

Qué hizo el cantante después de la notificación

Días después de recibir la notificación durante el show, Damián Córdoba se presentó en Tribunales acompañado por su abogado defensor, Fabricio Ciacci.

Durante la indagatoria fue informado de los cinco hechos que se le atribuyen, de las pruebas incorporadas al expediente y de la calificación legal. El cantante negó las acusaciones y decidió abstenerse de declarar.

Al mismo tiempo, realizó un depósito de $10 millones y manifestó su compromiso de completar el pago de la deuda durante la semana siguiente. También expresó su intención de cumplir con la cuota mensual, que según la defensa quedó establecida en $1.000.000.

Los períodos que están bajo investigación

La acusación contempla distintos períodos en los que, según la Fiscalía, el músico habría incumplido con los pagos o los habría realizado de manera acumulada y fuera de término.

La investigación incluye meses de 2023, 2024 y 2025, además de un quinto hecho que abarca desde julio de 2025 hasta agosto de 2026. Algunos períodos anteriores habrían sido cancelados posteriormente mediante pagos acumulados.

La causa está caratulada bajo el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, previsto en el artículo 1 de la Ley 13.944.

Por ahora, Damián Córdoba continúa en libertad mientras avanza la investigación. La imputación es una acusación formal dentro de un proceso penal y no constituye una condena.