Damon Albarn, líder de Gorillaz, protagonizó un encuentro musical inesperado en Buenos Aires al sumarse como invitado sorpresa al escenario de Damas Gratis. El músico británico compartió una presentación con Pablo Lescano durante la fiesta Cumbia Konex, luego de cerrar la primera jornada del Primavera Sound.

La aparición de Albarn se produjo durante el show de la banda de cumbia y rápidamente llamó la atención de los asistentes. El encuentro quedó registrado en videos y fotografías que comenzaron a circular en las redes sociales.

De Gorillaz a la cumbia argentina

La participación del músico fue otro de los cruces inesperados que protagonizó durante su visita al país. Su encuentro con Lescano llegó después de haber compartido escenario con Bizarrap en el festival, donde interpretaron una versión en clave de cumbia de "Orange County".

La colaboración mostró una nueva faceta del vínculo de Albarn con distintos exponentes de la música argentina. Además de su participación junto a Lescano, el británico también compartió un encuentro con el productor argentino Bizarrap.

Gorillaz cerró la primera jornada del Primavera Sound

La banda liderada por Albarn se presentó el sábado 28 de noviembre en el escenario Heineken del Primavera Sound Buenos Aires. Alrededor de las 21.30, el grupo comenzó su espectáculo con canciones de su último disco, The Mountain, entre ellas "The Mountain" y "The Happy Dictator".

El repertorio también incluyó algunos de los temas más reconocidos de su trayectoria. El cierre llegó minutos antes de las 23, con "Feel Good Inc." y "Clint Eastwood".

La presentación contó con invitados especiales como Kara Jackson, Luisa Almaguer, De La Soul y Bootie Brown. También participaron los argentinos Bizarrap y Trueno, quienes forman parte del último álbum de la banda británica.