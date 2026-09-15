El sanjuanino Pablo Montemurro Álvarez fue seleccionado por JCI Argentina como uno de los Diez Jóvenes Sobresalientes de la República Argentina 2026 (Premios TOYP). La distinción fue otorgada en la categoría “Contribución a la niñez, la paz mundial y los Derechos Humanos”, en reconocimiento a su trayectoria, liderazgo y trabajo sostenido a través de la educación, la comunicación y la construcción de espacios comunitarios.

La premiación es impulsada por la Cámara Junior Internacional (JCI, por sus siglas en inglés), una organización mundial con presencia en más de cien países desde 1915. El programa TOYP (Ten Outstanding Young Persons) distingue a nivel global a líderes de entre 18 y 40 años que generan transformaciones concretas en sus comunidades a través de sus logros profesionales, sensibilidad social e impacto positivo.

La ceremonia oficial de premiación se llevará a cabo el próximo 10 de octubre en el Plaza Suite Hotel de la ciudad de Rosario, Santa Fe. En ese marco, Montemurro recibirá el galardón junto a los demás seleccionados del país, en una jornada que incluirá momentos de networking y charlas magistrales con disertantes invitados.

Labor en los territorios

Montemurro es especialista en oratoria y storytelling, aunque cuenta con también con el título de ingeniero industrial y psicólogo social, sin embargo, la distinción reconoce su trayectoria y el trabajo territorial de impacto educativo, social y comunitario que ejerce en escuelas, instituciones y espacios comunitarios en la provincia.

Su continuidad y el crecimiento sostenido de sus proyectos derivaron en su elección a nivel nacional para este 2026, siendo hasta el momento el único sanjuanino confirmado en la nómina de este año (antecedido por el médico Martín Guerrero, sanjuanino de nacimiento radicado en Mendoza, quien fue premiado en la edición anterior).

Pablo es ingeniero industrial, psicológo social y narrador.

Entre las principales acciones que ha realizado durante este año, el orador realizó talleres participativos en Jáchal e Iglesia y Guandacol (La Rioja), trabajando de manera directa con niños, adolescentes, docentes, mujeres emprendedoras, bibliotecas populares e instituciones educativas y espacios culturales.

Las temáticas habituales que trata, es la transmisión de saberes locales e identidad comunitaria para transformarlos en experiencias compartidas. El derecho al juego en las infancias y las promoción de hábitos saludables.

Tras confirmarse la noticia, Pablo Montemurro valoró la significación personal e institucional de la distinción y comentó, en consecuencia, para DIARIO HUARPE: "Este tipo de reconocimientos permite visibilizar un trabajo silencioso".

Tiene un largo historial de actividades comunitarias y sociales en escuelas de la provincia.

Agregó: "Este tipo de reconocimientos lo que permite en algún punto es resaltar un trabajo que a veces es más silencioso o que tiene que ver con un proceso más largo, porque involucra cuestiones complejas, vínculos y personas. A veces es difícil mostrar algo concreto, pero durante todo este tiempo los resultados se han ido viendo. Que gente muy capacitada que observa continuamente el impacto que se realiza en la Argentina te valores y te reconozca, permite seguir tomando fuerza para salir adelante", destacó el galardonado.

El trabajo de Montemurro se sostiene en el uso de la comunicación, la narración oral de historias y cuentos.

A lo largo de su recorrido profesional, Montemurro ha trabajado con más de 150 instituciones, alcanzando a más de 20.000 personas mediante proyectos desarrollados en escuelas, universidades, empresas, organismos públicos, comunidades rurales y contextos de encierro. Sus iniciativas utilizan la oratoria, la escritura y la narración oral como herramientas clave para fortalecer vínculos, construir identidad y ampliar oportunidades.

Un galardón histórico y de alcance federal

La iniciativa es impulsada por la Cámara Junior Internacional (JCI por sus siglas en inglés), una organización mundial de jóvenes líderes con presencia en más de 100 países. El programa TOYP (Ten Outstanding Young Persons) entrega este reconocimiento en Argentina de forma ininterrumpida desde 1965. A lo largo de sus ediciones, ha distinguido a personalidades de enorme relevancia pública, como María Elena Walsh, Guillermo Vilas, Julio Bocca, Soledad Pastorutti y referentes del campo de la medicina y las ciencias.

Recorriendo comunidades para enseñar historias y relatos de la provincia.