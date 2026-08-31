El secretario del Ejército de los Estados Unidos, Dan Driscoll, presentó su renuncia este lunes, consumando una salida anticipada tras meses de profundas tensiones y fricciones internas con el secretario de Guerra (Defensa), Pete Hegseth. La dimisión, confirmada por la Casa Blanca, sacude a la cúpula del Pentágono en medio de un escenario de marcada inestabilidad en la conducción militar del país.

El cortocircuito entre ambas autoridades venía escalando desde hace tiempo detrás de escena. Los reportes de medios como The Wall Street Journal, Fox News, CNN y Reuters apuntaban a un desgaste insostenible en la relación laboral, marcado por desacuerdos en la gestión interna, disputas de poder y diferencias en el manejo de programas clave. La salida de Driscoll deja a la rama terrestre de las Fuerzas Armadas en una situación de extrema vulnerabilidad y acentúa los vacíos de liderazgo en la estructura castrense estadounidense.

Este conflicto se enmarca en una crisis más amplia dentro del Departamento de Defensa bajo la gestión de Hegseth, caracterizada por una serie de destituciones y roces con la plana mayor del Ejército. Meses atrás, las tensiones ya se habían reflejado en la sorpresiva salida del jefe de Estado Mayor del Ejército, el general Randy George, sumado al bloqueo de ascensos y al desplazamiento de otros altos mandos considerados clave para la institución.

La partida de Driscoll, quien figuraba como una figura de peso político y cercano a la vicepresidencia, profundiza los interrogantes sobre el rumbo administrativo y estratégico del Pentágono, mientras el Ejército afronta retos de modernización tecnológica acelerada y un panorama de alta exigencia operativa en materia de defensa global.