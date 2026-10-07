La Justicia de San Juan dictó 60 días de prisión preventiva contra un hombre de 41 años, acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra durante aproximadamente siete años. La resolución fue adoptada por el juez Gerardo Fernández Caussi, quien ordenó su traslado al Servicio Penitenciario Provincial de Chimbas, en el marco de una investigación por abuso sexual con acceso carnal.

La decisión judicial se produjo a partir de una denuncia presentada por la mujer, quien señaló a su padrastro como el presunto responsable de los hechos. Según su relato, los abusos se habrían extendido durante un período de siete años.

El acusado, domiciliado en el departamento 25 de Mayo, había quedado inicialmente detenido en la Comisaría 10ª, mientras avanzaban las actuaciones judiciales.

Tras analizar las actuaciones incorporadas al expediente, el magistrado resolvió dictar la prisión preventiva por 60 días y dispuso que el hombre fuera trasladado al penal de Chimbas.

Mientras se organizaba su ingreso al establecimiento penitenciario, el juez ordenó que permaneciera alojado en la dependencia policial correspondiente a su jurisdicción.

Finalmente, el acusado fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, donde quedó a disposición de la Justicia en cumplimiento de la medida cautelar.

La investigación continúa bajo la calificación de abuso sexual con acceso carnal. Durante esta etapa, la Justicia deberá avanzar con las medidas necesarias para esclarecer las circunstancias de los hechos denunciados y determinar las eventuales responsabilidades penales.

La prisión preventiva no constituye una condena, sino una medida cautelar dispuesta mientras se desarrolla el proceso judicial.