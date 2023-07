Dana White respondió sobre los avances de Conor McGregor vs. Michael Chandler

El Presidente de UFC, Dana White, analizó lo que todos están esperando en los próximos meses para la compañía. El combate entre Conor McGregor y Michael Chandler aún no tiene fecha, ya que el irlandés no ha ingresado todavía en el programa de la USADA. En una entrevista con TSN , el "jefe" puso la mirada justamente en esta situación y dio más detalles de lo que puede ocurrir.

"Veremos cómo se desarrolla eso. Están diciendo eso ahora, pero nosotros no, ¿quién sabe? No hablo de mierda hasta que sucede. Sentarse aquí y pensar hipotéticamente cómo podrían pasar un millón de cosas diferentes, ni idea. … Lo de Conor, ¿quién diablos sabe cómo se va a desarrollar? A quién le importa lo que diga la USADA, veremos qué sucede cuando suceda. Así que no lo sé", partió diciendo Dana.

Luego, White agregó: "Escucha, me alegro de que hayas mencionado eso. Sabes, hay muchos asuntos que deben manejarse antes de que hablemos de esto y yo estaba haciendo una entrevista el viernes y un montón de cabrones escribieron historias que dije, 'a la mierda USADA, no me importa lo que diga USADA'". Claro, la situación ya es incómoda para muchos, debido a la ansiedad de querer saber cuándo se llevará a cabo el enfrentamiento.

¿Cuándo pelearán Conor McGregor y Michael Chandler?

"No se parece ni remotamente a lo que dije, así que antes que nada me gustaría decir, 'Jódanse' a todos los que escribieron esa historia, número uno. Y número dos, hay muchas cosas que tienen que pasar antes de que él pelee. Mi punto fue que no importa quién esté hablando de eso, ya sea USADA o quien sea y esto y aquello, ni siquiera vale la pena hablar de eso en este momento", expuso el Presidente de UFC.

Para sentenciar, Dana White aprovechó para comentar: "Todo el mundo quiere seguir mencionándolo para que los pedazos de mierda puedan escribir historias como esa. Nunca dije: 'Me importa un carajo lo que piense la USADA' o faltarle el respeto a la USADA o algo por el estilo. No importa lo que digan los demás, no sé cómo se desarrollará todo esto. Vamos a esperar y ver".