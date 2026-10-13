Dandára Guimarães Mestre —conocida artísticamente como Dandara— será la primera cantante sanjuanina que integrará la grilla oficial del festival Lollapalooza Argentina, en su edición 2027. El anuncio, confirmado por DF Entertainment, marca un punto de inflexión no solo para su carrera profesional sino también para la visibilidad de los talentos que vienen de las provincias del país para hacerse su lugar en la escena de la música nacional e internacional.

Si bien hubo un antecedente del violinista Julio Domínguez, su participación fue como sesionista e integrante de ensambles entre 2019 y 2022, el caso de Dandara es excepcional por tratarse de tener un show propio en la programación del festival que se desarrollará en CABA.

Para la cantante de 24 años de edad, estar presente en el festival internacional —donde compartirá grilla con nombres de la talla de Travis Scott, Charli XCX, The Killers, TINI y David Guetta— es la concreción de un anhelo constante: "De chica venía con mi mamá desde San Juan a Buenos Aires solo para ver el festival. Miraba los escenarios y soñaba con estar ahí algún día. Es un objetivo cumplido y una señal que me indica que voy por el camino correcto".

De los bares de San Juan a la gran ciudad

El salto a la escena nacional es el fruto de un proceso de búsqueda. Con apenas 3 años comenzó a cantar en el ámbito familiar, y a los 12 ya recorría el circuito nocturno sanjuanino con su guitarra: "Hice todo lo que pude hacer en ese momento y eso me formó un montón, pero siempre tuve claro que quería dedicarme a esto y que en algún momento me iría a Buenos Aires para buscar más oportunidades", recordó.

En 2021 se radicó formalmente en CABA junto a su madre para formarse en la academia de Cris Morena, sumando herramientas en canto, danza y actuación que moldearon su perfil performático. Su exposición creció significativamente en 2022 tras su paso como finalista por La Voz Argentina en el equipo de Ricardo Montaner. Lejos de encasillarse en el pop tradicional, profundizó su inclinación hacia la fusión de R&B (rhythm and blues), hip hop, soul y afrobeat, inspirada en referentes internacionales como Georgia Smith, Daniel Caesar, Rihanna, Lia Cali y la argentina Nathy Peluso.

"Ciudad del Sol": un antes y un después

El gran catalizador de este presente fue el lanzamiento de su álbum debut en 2026, titulado "Ciudad del Sol", obra conceptual compuesta junto a Mati Flores y el productor Lolo. El disco narra precisamente el desarraigo para concretar sus sueños. "Siento que este disco es mi antes y después. Muestra un lado mío más crudo y orgánico. Es un trabajo que expresa la historia de cualquiera que debe dejar su lugar de origen para ir por más".

Este trabajo se suma a su EP Feelings (2023) y a recientes colaboraciones de peso dentro de la escena urbana, como su trabajo en conjunto con el rapero Acru.

Raíces de una identidad afro presente

Más allá de lo musical, Dandara lleva en su identidad un homenaje directo a Dandara dos Palmares, la icónica guerrera y estratega afrobrasileña del siglo XVII que luchó contra la esclavitud junto a Zumbi dos Palmares en el quilombo de Alagoas.

De padre brasileño y madre argentina, la cantante rescata con orgullo esa herencia: "Mi nombre proviene de esa historia y lo que representa me encanta. Hago música negra y siento que esto también es un logro para la comunidad afroargentina, que muchas veces no tiene esta visibilidad en titulares grandes".

Con la mira puesta en su presentación en el festival internacional —que se desarrollará los días 12, 13 y 14 de marzo de 2027—, la joven artista remarca la importancia de no olvidar su origen: "San Juan es donde me crié.Llevar un pedazo de San Juan a donde sea que toque es parte de quien soy", concluyó.