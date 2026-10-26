La gira de Dani La Chepi continúa por distintas ciudades de Argentina y Uruguay y tendrá una nueva parada en San Juan el próximo sábado 31 de octubre. La actriz y comediante se presentará a las 21 en el Cine Teatro Municipal de Capital, con una propuesta que combina humor, música, personajes e improvisación.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la artista definió el recorrido como “una locura hermosa” y destacó la respuesta del público en cada presentación. “Lo más lindo es sentir que, después de tantos años, seguimos teniendo esas ganas de encontrarnos, compartir y reírnos juntos”, expresó. También consideró que los problemas cotidianos de los argentinos ofrecen material para el humor.

El espectáculo tiene un significado particular dentro de su trayectoria. Según explicó, se trata de su último unipersonal, aunque aclaró que esa decisión no implica abandonar los escenarios. “Cuando digo que este es mi último unipersonal, hablo de cerrar una etapa artística, no de despedirme de los escenarios”, remarcó.

La comediante señaló que durante años encontró en el formato individual una manera de expresarse, contar sus experiencias y conectar con el público. Sin embargo, ahora siente la necesidad de explorar otras facetas como actriz, interpretar nuevas historias y compartir el escenario con otros artistas.

En ese sentido, mencionó su participación en Papá por siempre, junto a Campi, como uno de los desafíos que la impulsaron a salir de su zona de comodidad. “Creo que crecer también es animarse a salir del lugar donde todos esperan encontrarte”, sostuvo.

Un espectáculo para reírse de los problemas cotidianos

El nuevo unipersonal propone una mirada humorística sobre las relaciones, las situaciones de todos los días y aquellas experiencias que muchas personas atraviesan, pero que no siempre se animan a reconocer. La puesta también incorpora tres personajes con personalidades y ocurrencias propias, que forman parte del universo creativo de la artista.

La intención, según anticipó en la entrevista con DIARIO HUARPE, es que el público pueda distenderse y encontrar motivos para reírse de sus propias contradicciones. “Acá no venimos a reflexionar ni a buscarle el sentido a la vida. ¡Para eso está la terapia, que encima sale más cara!”, bromeó.

La propuesta busca diferenciarse de sus trabajos anteriores por el lugar que ocupa la risa durante toda la función. La artista explicó que no pretende despedir esta etapa con un espectáculo centrado en la reflexión, sino ofrecer una experiencia que permita desconectarse por un rato de las preocupaciones cotidianas.

La interacción con los espectadores también forma parte de la presentación. Para La Chepi, el encuentro es uno de los aspectos centrales de la gira, porque el público no se limita a observar lo que sucede en el escenario, sino que contribuye a darle forma a cada función.

“Por más que yo esté arriba del escenario, el espectáculo lo terminamos haciendo entre todos”, afirmó.