La empresa Dorada S.A., ex Flora Dánica y perteneciente al Grupo Beltrán, anunció el cierre definitivo de su planta de Llavallol para el próximo 30 de septiembre. La medida implica el cese de las actividades en la fábrica y, según la información comunicada por la compañía, afecta a 30 trabajadores. El sindicato aceitero presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y solicitó una audiencia para abordar la situación.

La comunicación fue realizada por el área de Recursos Humanos de la empresa. De acuerdo con el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera de Capital Federal y Gran Buenos Aires (SOEIA), los trabajadores continuarán cobrando sus salarios hasta la fecha prevista para el cierre, aunque actualmente no pueden ingresar a la planta.

El gremio reclama una audiencia

El sindicato presentó una denuncia ante la cartera laboral bonaerense y pidió una reunión con representantes de la compañía. La audiencia podría realizarse de manera virtual durante esta semana, mientras los trabajadores mantienen una protesta frente al establecimiento.

Los empleados instalaron una carpa y comenzaron a organizar una permanencia por turnos en el ingreso de la fábrica. La empresa, por su parte, informó que garantizará el pago de los salarios hasta el 30 de septiembre.

El secretario general adjunto del SOEIA, Ezequiel Roldán, señaló que la organización todavía no recibió una comunicación formal sobre las desvinculaciones. Según explicó, hasta el momento los trabajadores cuentan con un escrito de Recursos Humanos que informa el cierre y el pago de los salarios hasta esa fecha, pero todavía no recibieron las cartas documento correspondientes.

Antecedentes de la planta

El cierre vuelve a poner a la fábrica de Llavallol en el centro de un conflicto laboral que ya tuvo antecedentes recientes. A fines de 2024, la planta había atravesado un proceso de cierre que posteriormente fue revertido y permitió retomar la producción en febrero de 2025 luego de negociaciones entre la empresa, el sindicato y organismos de la provincia de Buenos Aires.

Roldán también cuestionó los motivos que, según indicó, fueron transmitidos por la empresa para explicar la decisión. Si bien mencionó una baja del consumo, sostuvo que existirían otros factores relacionados con la situación interna de la compañía.

En paralelo, otros reportes sobre el conflicto señalaron que el impacto laboral podría ser mayor al número comunicado inicialmente por la empresa, al incluir trabajadores fuera de convenio y personal de compañías tercerizadas. El gremio estimó en ese caso unos 200 puestos afectados en total.

La planta de Llavallol tiene una larga historia en la producción de alimentos untables y la decisión de cierre vuelve a generar incertidumbre sobre el futuro laboral de quienes trabajan en el establecimiento y sobre la continuidad de la actividad industrial en la zona.