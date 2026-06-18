Daniel Giovenco y Gabi Trad se presentan este jueves en el Chalet Cantoni

La música de raíz cuyana y las nuevas expresiones del cancionero local volverán a encontrarse en una nueva edición de "Volver a la canción", el ciclo que propone un recorrido íntimo por la producción artística sanjuanina. La séptima edición tendrá lugar este jueves 19 de junio, a las 20 horas, en el Chalet Cantoni, con entrada libre y gratuita y acceso por orden de llegada.

En esta oportunidad, el ciclo reunirá a dos destacados referentes de la escena artística local: Daniel Giovenco y Gabi Trad, quienes ofrecerán un repertorio que transita entre las tradiciones folclóricas y las nuevas búsquedas expresivas de la música regional.

Daniel Giovenco es uno de los cantautores más reconocidos de la provincia y una figura emblemática del folclore cuyano. Conocido como el "último trovador de San Juan", ha construido una extensa trayectoria como compositor, intérprete y docente a lo largo de los años. Entre sus obras más destacadas se encuentran "Tonada bohemia", "Verso y viña" y "Encerrado afuera", piezas que forman parte del repertorio identitario de la música regional y que han sido interpretadas y valoradas por generaciones de sanjuaninos.

Por su parte, Gabi Trad desarrolla una propuesta artística que combina el folclore con diversas expresiones de la música latinoamericana, aportando una mirada contemporánea y renovadora al cancionero local. Integra el grupo Leda del Revés y el Colectivo de Arte Agitando el Nido, espacios donde convergen la música, la danza y el teatro en un enfoque interdisciplinario. Además de su actividad artística, Trad cuenta con una sólida trayectoria académica vinculada a la investigación sobre la participación de las mujeres en el folclore sanjuanino, lo que le otorga una perspectiva única y enriquecedora a su labor creativa.

"Volver a la canción" es una producción del Chalet Cantoni y reafirma el compromiso de este espacio con la difusión de la música y la creación artística local. Desde la organización destacaron que este tipo de iniciativas cuentan con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, lo que permite fortalecer los espacios de encuentro cultural y brindar visibilidad al trabajo de los artistas sanjuaninos. Estas acciones contribuyen no solo a promover el talento local, sino también a preservar y proyectar la identidad cultural de la provincia, generando oportunidades para que músicos, compositores e intérpretes compartan sus obras con la comunidad en un ámbito de cercanía y calidez.

La séptima edición tendrá lugar este jueves 19 de junio, a las 20 horas, en el Chalet Cantoni, con entrada libre y gratuita.