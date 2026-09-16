PUBLICIDAD PUBLICIDAD Deportes > Liga ProfesionalDaniel Herrera vuelve en San Lorenzo y sumará minutos en ReservaHerrera avanza en su recuperación y será utilizado en Reserva mientras busca recuperar ritmo para regresar al plantel.POR REDACCIÓNHace 1 horaEl defensor de San Lorenzo dejó atrás su lesión y tendrá actividad en Reserva antes de volver a estar disponible.San LorenzoDAVID HERRERALESIÓNRESERVALiga ProfesionalPUBLICIDAD PUBLICIDAD Más Leídas{{contador}} {{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}{{titulo}}PUBLICIDAD PUBLICIDAD Últimas noticias {{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}{{titulo}}