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Deportes > Liga Profesional

Daniel Herrera vuelve en San Lorenzo y sumará minutos en Reserva

Herrera avanza en su recuperación y será utilizado en Reserva mientras busca recuperar ritmo para regresar al plantel.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El defensor de San Lorenzo dejó atrás su lesión y tendrá actividad en Reserva antes de volver a estar disponible.
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