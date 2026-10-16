Daniel Osvaldo y la periodista Luciana Rubinska se convirtieron en los nombres principales tras conocerse los detalles sobre el estado del exfutbolista. El exjugador debió someterse a una nueva intervención quirúrgica a tres semanas de haber sido ingresado de urgencia por un cuadro infeccioso altamente avanzado en uno de sus pulmones. La situación volvió a encender las alarmas tanto en el ambiente deportivo como en el del espectáculo.

El origen de la afección provino de una bacteria que ingresó a su organismo a través de una caries mal curada y derivó en un severo foco infeccioso respiratorio. La gravedad de la situación fue tan extrema que los médicos le admitieron un dato impactante al entorno cercano del exdeportista. "Si no hubiese sido deportista no contaba la historia, hasta ese punto llegó", reveló la periodista al brindar información sobre el caso.

Durante el fin de semana reciente, el exfutbolista atravesó un procedimiento médico clave para poder drenar la zona más comprometida. "Fue intervenido el último fin de semana y le empezaron a sacar pus del pulmón, tenían que drenarlo sí o sí y esta intervención era importante para terminar de sacar todo lo que estaba afectando a ese pulmón", explicó Rubinska al detallar la evolución de la cirugía.

A pesar de haber permanecido bajo estrictos cuidados intensivos al comienzo de su internación, la respuesta del organismo tras el drenaje permitió su traslado a una sala de terapia intermedia por precaución. "La noticia es alentadora, de a poco le van sacando los tubos que tiene conectados al pulmón. Está muy bien de ánimo, súper acompañado y ya pasaron 3 semanas de esa primera internación", amplió la cronista sobre su mejoría.

El equipo médico continuó realizando cultivos periódicos con el objetivo de descartar posibles rebrotes de la bacteria en el pulmón afectado. De mantenerse este ritmo constante en su recuperación, los profesionales estiman que el paciente podrá recibir el alta definitiva en los próximos días para retomar su vida habitual sin secuelas de gravedad.