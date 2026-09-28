La familia de Daniel Osvaldo rompió el silencio y brindó una actualización sobre el estado de salud del exfutbolista, quien permanece internado en terapia intensiva después de haber sido sometido a una cirugía de urgencia. Según informaron sus allegados, está despierto y lúcido, aunque continúa bajo atención médica y su evolución es seguida de cerca.

Osvaldo fue internado el jueves pasado después de presentar un fuerte cuadro pulmonar. Los médicos detectaron un derrame pleural derecho, acompañado por una infección y acumulación de líquido y pus en la zona afectada, por lo que debieron realizar una intervención quirúrgica.

Durante el procedimiento también se tomó una muestra para realizar una biopsia. Los resultados serán importantes para determinar el origen del cuadro y definir los próximos pasos del tratamiento.

Qué dijo la familia de Daniel Osvaldo

En diálogo con Clarín, familiares del exdelantero confirmaron que actualmente se encuentra consciente. “Está despierto, lúcido y sin sedación”, señalaron sus allegados, según publicó MDZ.

La familia también destacó que el problema fue detectado a tiempo y que Osvaldo permanece acompañado mientras continúa su recuperación. Sin embargo, por el momento no hay una fecha prevista para que abandone la terapia intensiva ni para recibir el alta médica.

Los médicos deberán esperar los resultados de los estudios realizados durante la operación para conocer con mayor precisión cómo continuar el tratamiento de la infección pulmonar.

El exfutbolista continúa internado

El cuadro de salud se conoció después de que Osvaldo ingresara de urgencia a un hospital de Llavallol tras sufrir un fuerte malestar y dolor en el pecho. En un primer momento se evaluó que podía tratarse de un problema cardíaco, pero los estudios permitieron identificar la complicación pulmonar.

Desde entonces, el exfutbolista permanece en la Unidad de Terapia Intensiva. Aunque la información aportada por su familia señala que está lúcido, los médicos continúan controlando su evolución y todavía no se conocen los resultados definitivos de la biopsia.

Osvaldo, de 40 años, tuvo una extensa trayectoria como futbolista, con pasos por clubes como Huracán, Roma, Juventus, Inter, Espanyol y Boca Juniors. Se retiró profesionalmente en 2020 y posteriormente también desarrolló una carrera vinculada a la música.