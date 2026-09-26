Daniel Osvaldo atraviesa un delicado momento de salud. El exfutbolista, de 40 años, fue internado de urgencia en un hospital de Llavallol y permanece en la Unidad de Terapia Intensiva con pronóstico reservado, según la información difundida durante las últimas horas.

La internación se produjo durante la noche del jueves, luego de que su hermana lo encontrara en su domicilio de Banfield tras varios días en los que presentaba un fuerte malestar. Ante el cuadro, fue trasladado al centro médico, donde los profesionales detectaron un derrame pleural derecho y debieron intervenirlo quirúrgicamente.

Qué se sabe sobre su estado

De acuerdo con la información difundida por el periodista Pepe Ochoa en el programa LAM, Osvaldo presentaba una importante acumulación de líquido y pus en la zona pulmonar. El pulmón derecho sería el más comprometido y, según esa versión, el exdelantero fue sometido a una intervención para tratar la afección.

Por el momento, no se difundió un parte médico oficial del hospital con mayores precisiones sobre su evolución. Las versiones periodísticas coinciden en que permanece bajo cuidados intensivos y con pronóstico reservado.

Su hermana es, según la información difundida, la persona de su entorno que permanece más cerca durante la internación, mientras que las visitas en el área de terapia intensiva son limitadas.

Del fútbol a la música

Osvaldo tuvo una extensa carrera como futbolista. Surgió en Huracán y luego pasó por distintos clubes de Europa, entre ellos Roma, Juventus, Inter, Fiorentina y Porto. También tuvo dos etapas en Boca y vistió la camiseta de Banfield.

Además, representó a la Selección de Italia y disputó partidos internacionales con ese seleccionado. En 2020 dejó el fútbol profesional y comenzó a dedicar buena parte de su actividad a la música, al frente de la banda Barrio Viejo.

Antes de su internación, el exjugador también tenía previsto continuar con sus proyectos musicales y una presentación junto a su banda para el 31 de octubre en Café Berlín.