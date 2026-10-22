Daniel Osvaldo protagonizó un emotivo festejo desde el hospital donde permanece internado por una grave afección pulmonar. El exdelantero de Boca Juniors siguió por televisión la victoria del Xeneize por 3-1 ante Vasco da Gama, en el estadio Maracaná, y celebró la clasificación a la final de la Copa Sudamericana 2026 con una serie de publicaciones que rápidamente llamaron la atención en las redes sociales.

Desde una clínica de Monte Grande, en Buenos Aires, el exfutbolista de 40 años no quiso perderse el partido decisivo del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. Una vez consumada la clasificación, compartió imágenes en su cuenta de Instagram para expresar su alegría por el resultado.

En una de las fotografías apareció de espaldas, frente al televisor de su habitación, mientras lucía la camiseta alternativa de Boca con el número 5 y el nombre de Leandro Paredes. El mediocampista fue uno de los protagonistas del triunfo en Brasil, al convertir el gol que aseguró el pase a la definición continental.

Pero esa no fue la única imagen que compartió. Osvaldo también publicó una fotografía de un muñeco de Diego Armando Maradona vestido con la camiseta azul y oro, acompañada por la frase "Gracias D10s", en un homenaje al ídolo argentino.

La publicación tuvo un significado especial porque coincidió con el 50° aniversario del debut de Maradona en la Primera División del fútbol argentino, ocurrido el 20 de octubre de 1976.

Además, el exdelantero difundió una imagen junto a su amigo Germán Salis, con quien celebró la clasificación desde la habitación del centro médico.

Por qué Daniel Osvaldo permanece internado

El exjugador atraviesa un delicado proceso de recuperación después de haber sufrido una infección que comprometió gravemente su pulmón derecho y le provocó un derrame pleural.

Según explicó el propio Osvaldo, el problema comenzó con una caries que no recibió tratamiento a tiempo. La infección avanzó hasta afectar su sistema respiratorio y obligó a que fuera internado de urgencia.

En un primer momento, el exfutbolista creyó que los dolores que sentía eran musculares, por lo que demoró la consulta médica. Sin embargo, su estado se agravó y debió permanecer bajo cuidados intensivos.

Una vez que los profesionales identificaron el origen de la infección, le extrajeron la pieza dental afectada. Después de ese procedimiento, comenzó a presentar una evolución favorable y fue trasladado de terapia intensiva a terapia intermedia.

Días atrás, Osvaldo había compartido una fotografía junto a su padre, Raúl, desde el Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría, donde continúa su recuperación.

Boca se prepara para la final de la Copa Sudamericana

Mientras Osvaldo continúa bajo atención médica, Boca ya tiene la mirada puesta en la final de la Copa Sudamericana, que se disputará el próximo 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

El Xeneize consiguió su clasificación después de vencer por 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná, con goles de Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes.

La celebración de Osvaldo volvió a reflejar su vínculo con el club donde jugó durante 2015 y 2016. Esta vez, lejos de las canchas y en medio de su recuperación, festejó como un hincha más una noche especial para Boca.