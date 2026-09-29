Daniel Osvaldo continúa internado luego de atravesar un delicado cuadro de salud por el que debió ser sometido a una intervención quirúrgica. En las últimas horas, el exfutbolista fue trasladado desde el Sanatorio de Llavallol al Hospital del Bicentenario, en Monte Grande, mientras su familia llevó tranquilidad sobre su evolución.

El exdelantero, de 40 años, había ingresado a un centro médico después de sufrir un fuerte dolor en el pecho. Según la información difundida, los estudios detectaron líquido alrededor de los pulmones, compatible con un derrame pleural, además de una obstrucción venosa que habría afectado una de sus piernas.

La situación obligó a los médicos a realizar una cirugía en la que también se le practicó una biopsia para profundizar los estudios y determinar las causas del cuadro. Después de la operación permaneció alojado en una Unidad de Terapia Intensiva, sedado y bajo monitoreo médico.

Cómo está Daniel Osvaldo

Tras varios días de hermetismo, desde el entorno del exjugador comenzaron a conocerse algunos detalles sobre su recuperación. Jonathan Osvaldo, hermano del exfutbolista, transmitió tranquilidad al señalar que se encontraba bien.

Además, la periodista Paula Varela informó que Osvaldo permanece estable y que puede alimentarse por sus propios medios. Por el momento, no se conocieron mayores precisiones sobre los próximos pasos del tratamiento ni sobre cuándo podría recibir el alta.

Desde su familia también descartaron que la internación esté relacionada con una recaída vinculada a problemas de adicciones que el propio exfutbolista había contado públicamente tiempo atrás. Según la información difundida, el cuadro podría tener relación con el consumo de cigarrillos.

Osvaldo tuvo una extensa carrera como futbolista y pasó, entre otros clubes, por Boca y Banfield, además de representar a la selección de Italia. Tras retirarse del fútbol profesional se volcó principalmente a la música y actualmente desarrolla distintos proyectos artísticos.