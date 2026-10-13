Daniel Osvaldo publicó su primera fotografía desde que quedó internado por una grave infección pulmonar. El exdelantero de Boca y Banfield apareció recostado en una cama de hospital, acompañado por su padre, Raúl, mientras continúa su recuperación bajo supervisión médica.

En la imagen se lo ve con vías y dispositivos de monitoreo. Junto a la foto, que compartió en sus redes sociales, escribió “Daddy Romano”, acompañado por un corazón y el escudo de la Roma, club italiano en el que jugó entre 2011 y 2013.

La publicación llegó después de varios días de preocupación por su estado de salud. En las últimas jornadas, el exfutbolista también compartió contenidos vinculados al fútbol y se refirió a la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina.

La primera foto de Daniel Osvaldo desde su internación (Foto: IG/@daniosvaldobv)

Qué le pasó a Daniel Osvaldo

Osvaldo permanece internado desde fines de septiembre, cuando un malestar persistente lo llevó a consultar a los médicos. Los estudios detectaron un derrame pleural, es decir, una acumulación de líquido entre el pulmón y la membrana que lo recubre, y el cuadro requirió una intervención quirúrgica.

El propio exjugador contó que una caries que no recibió tratamiento a tiempo habría originado una infección que afectó gravemente su pulmón derecho. Según relató, al principio confundió los síntomas con dolores musculares y no dimensionó la gravedad del problema.

Durante la internación, los profesionales identificaron la pieza dental afectada y realizaron el procedimiento correspondiente. Después de la operación, comenzó a mostrar señales de mejoría.

Continúa bajo seguimiento médico

De acuerdo con la información difundida por TN, Osvaldo se encuentra en terapia intermedia, donde recibe medicación y continúa bajo controles. Los médicos realizan estudios complementarios para evaluar su evolución y determinar si existen otros factores asociados al cuadro.

La primera imagen compartida desde el hospital permitió ver al exfutbolista acompañado por su familia durante el proceso de recuperación. Por el momento, continúa bajo atención médica.