Daniel Osvaldo recibió el alta médica este jueves 22 de octubre, después de permanecer casi un mes internado por un delicado cuadro de salud que incluyó un derrame pleural y serias dificultades respiratorias. El exfutbolista compartió una imagen desde su casa y mostró su alegría por reencontrarse con sus afectos.

El exdelantero, de 40 años, había sido hospitalizado el 24 de septiembre y llegó a permanecer en terapia intensiva. Según contó posteriormente, el problema se originó en una caries dental que no recibió tratamiento a tiempo y derivó en una infección que comprometió su pulmón derecho.

La noticia del alta fue publicada por TN, que informó que Osvaldo atravesó la internación en dos hospitales del conurbano bonaerense. En la fotografía que difundió desde su hogar, se lo vio sentado en un sillón y de buen humor.

Una infección que puso en riesgo su salud

El cuadro que sufrió Osvaldo fue un derrame pleural, una acumulación anormal de líquido entre el pulmón y la pared del tórax que puede provocar dificultades para respirar.

En los días previos a la internación, el exjugador había experimentado molestias que inicialmente confundió con dolores musculares. “Creí que era dolores musculares”, reconoció al recordar cómo interpretó los primeros síntomas.

La infección avanzó y obligó a los médicos a intervenir para limpiar la zona afectada. Según explicó el propio Osvaldo, el origen estuvo en una caries que no había tratado a tiempo.

Su regreso a casa y el mensaje en redes

Durante la internación, el exfutbolista también se mantuvo pendiente de Boca. Dos noches antes de recibir el alta, siguió el partido frente a Vasco da Gama y celebró la clasificación del equipo argentino a la final de la Copa Sudamericana.

Ya desde su casa, compartió una imagen en la que escribió en inglés: “Pero preferiría ver a mi chica”, en referencia a su deseo de reencontrarse con su pareja.

El alta marca un nuevo paso en su recuperación después de varias semanas de preocupación por su estado de salud. Por el momento, la información difundida no precisó detalles sobre el tratamiento que deberá continuar fuera del hospital.