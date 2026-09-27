Daniel Osvaldo continúa internado en terapia intensiva luego de haber ingresado de urgencia a un centro de salud de Llavallol por un delicado cuadro que comprometió uno de sus pulmones. En las últimas horas trascendieron nuevos detalles sobre la atención que recibió el exfutbolista y los estudios que debieron realizarle.

El exjugador de Boca y de la Selección de Italia llegó al hospital después de atravesar varios días de malestar. De acuerdo con información difundida por TN y atribuida al periodista Ángel de Brito, ingresó con un fuerte dolor en el pecho y los primeros estudios detectaron un derrame pleural.

Ante ese cuadro, Osvaldo debió ser intervenido quirúrgicamente y los médicos le realizaron una biopsia. El exjugador permanece sedado, bajo observación estricta y con compromiso pulmonar.

Por su parte, Infobae informó, a partir de fuentes cercanas al exfutbolista, que el cuadro estuvo relacionado con una infección que requirió una intervención para limpiar el foco infeccioso. Según ese medio, Osvaldo permanece aislado en la Unidad de Terapia Intensiva y su pronóstico es reservado.

Durante los estudios también le realizaron una biopsia para obtener mayores precisiones sobre la lesión detectada. Hasta el momento no se difundió públicamente un parte médico oficial con mayores detalles sobre los resultados del procedimiento.

En medio de la preocupación por su salud, el exdelantero permanece acompañado por integrantes de su familia. Sus hermanos Valeria y Jonhy se encuentran cerca de él y siguiendo su evolución en el centro asistencial.

La internación se conoció durante el viernes, aunque el ingreso al hospital se habría producido durante la noche anterior. La noticia rápidamente generó repercusión tanto en el ambiente del fútbol como en el mundo del espectáculo por la extensa trayectoria del exjugador.

Antes de este episodio, Osvaldo estaba concentrado en sus proyectos musicales. Tenía prevista una presentación junto a su banda para el 31 de octubre en Café Berlín y también participaba de un ciclo de entrevistas vinculado al fútbol.

Osvaldo, de 40 años, desarrolló gran parte de su carrera en Europa y vistió las camisetas de clubes como Roma, Juventus, Inter, Southampton y Espanyol. En Argentina jugó en Huracán, Boca y Banfield, además de representar internacionalmente a la Selección de Italia.