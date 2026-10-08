Daniel Osvaldo sigue internado y reveló el llamativo origen de su infección

El exfutbolista Daniel Osvaldo permanece internado en terapia intermedia debido a una severa infección que comprometió su pulmón derecho. Tras permanecer varias semanas con malestares a los que no les dio importancia, el cuadro de salud se complicó y derivó en su urgente internación.

Durante su internación, los profesionales de la salud realizaron diversos cultivos hasta identificar la bacteria responsable del diagnóstico. Una vez detectado el germen, los médicos iniciaron un tratamiento con medicación específica para frenar el avance del proceso infeccioso en su organismo.

El origen del problema resultó ser sumamente llamativo y fue revelado por el propio protagonista en Infobae Al Amanecer. Sobre la causa de su afección, declaró que "fue por una caries no tratada a tiempo cuya infección se extendió por el cuerpo", lo que provocó que el foco bacteriano llegara a la zona pulmonar.

Para controlar la afección, el equipo médico le retiró la pieza dental dañada y estableció un esquema farmacológico intensivo. Hoy en día continúa bajo cuidados médicos en el centro de salud, mientras le efectúan nuevos estudios para evaluar el estado general de su organismo.

A partir de este delicado episodio de salud, el exjugador comenzó a reflexionar de manera profunda sobre su estilo de vida. En esa misma entrevista manifestó que resolvió cambiar sus hábitos cotidianos y tomó la decisión concreta de dejar de fumar definitivamente.