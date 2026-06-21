Daniel Treu representará a San Juan en la UTMB CCC de Europa

El sanjuanino Daniel Treu vive semanas de máxima exigencia mientras se prepara para uno de los mayores desafíos del trail running mundial: la UTMB CCC (Courmayeur-Champex-Chamonix), que se disputará el próximo 28 de agosto en Europa con 100 kilómetros y 6.000 metros de desnivel positivo. Para eso, el deportista local necesita enfocarse en el entrenamiento y también en conseguir apoyo económico para completar su viaje.

Treu habló con DIARIO HUARPE y destacó que atraviesa una etapa de preparación intensa y organizada, con una rutina que combina calle, gimnasio y montaña, con cargas progresivas para llegar en óptimas condiciones. “Durante la semana entreno de lunes a viernes. Hago todo entrenamiento de calle, entre pasadas y tiradas largas. Martes y jueves agrego gimnasio y los fines de semana hago entrenamientos de 30 kilómetros en montaña”, explicó el atleta, dejando en claro la exigencia del plan.

El sanjuanino consiguió ser rankeado y clasificar a la competencia que se realizará en Francia.

El sanjuanino también detalló cómo llegó la confirmación de su lugar en la competencia internacional: “Me llegó el mail de que había entrado en la categoría mía, había entrado rankeado por sorteo. Y desde febrero empecé con los entrenamientos para la categoría de 100 kilómetros en Europa”, señaló.

Más allá del esfuerzo físico, Treu subrayó el acompañamiento que recibe en su preparación profesional. “En la parte de kinesiología me acompañan los chicos de Flux, de Matías Muñoz, que es fundamental”, destacó, remarcando la importancia del soporte técnico.

El sanjuanino combina calle, gimnasio y montaña en su preparación.

Sin embargo, el desafío no es solo deportivo. El corredor necesita apoyo económico para poder concretar el viaje. Si bien recibió una ayuda por parte de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes de San Juan, aún debe cubrir una parte importante de los costos. “Voy a hacer un bono contribución para todo aquel que pueda contribuir. Es para poder cumplir el sueño de estar en las finales de las series de la UTMB”, expresó, dejando en claro que la colaboración es clave para su participación.

A sus 42 años, atleta y padre de dos hijos, Treu sostiene su preparación con una fuerte red de apoyo familiar. “Ellos también hacen el apoyo logístico cuando me voy a entrenar. Me apoyan y entienden lo que es la disciplina”, concluyó, enfocado en llegar a la línea de largada en Francia el próximo 28 de agosto.

El dato

La CCC (Courmayeur-Champex-Chamonix) es la icónica prueba de 101 kilómetros y 6.050 metros de desnivel positivo del circuito HOKA UTMB Mont-Blanc. La carrera partirá el viernes 28 de agosto de 2026 desde Courmayeur, Italia, y los corredores tendrán un tiempo máximo de 26 horas y 30 minutos para llegar a la meta en Chamonix, Francia