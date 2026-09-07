El presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, terminó muy molesto después de la derrota 3-1 ante River en el Monumental, por la octava fecha del Torneo Clausura.

El dirigente mendocino apuntó directamente contra el árbitro Nicolás Ramírez y también cuestionó a Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje.

“Muy caliente con el arbitraje. El árbitro es un bandido”, expresó Vila luego del encuentro. Además, recordó la actuación de Ramírez en la final de la Copa Argentina 2025, cuando Independiente Rivadavia se consagró campeón ante Argentinos Juniors.

El penal que generó el enojo

Durante el partido ante River, Ramírez sancionó un penal a favor del equipo local por una falta de Leonard Costa sobre Ángel Correa. Gonzalo Montiel se hizo cargo de la ejecución y convirtió para River.

Vila consideró que el árbitro inclinó la cancha a favor del conjunto dirigido por Leonardo Ponzio y aseguró que no quiere volver a tenerlo como juez en los partidos de Independiente Rivadavia.

“Si miramos la final de la Copa Argentina, lo que hizo es de público conocimiento. Hoy inclinó la cancha para un solo lado y no quiero que nos dirija más”, manifestó.

También apuntó contra Beligoy

El presidente de la Lepra mendocina extendió sus críticas hacia Beligoy. “Él y el jefe de los árbitros, Beligoy, que es otro bandido”, expresó.

Vila también sostuvo que fue muy difícil remontar el resultado porque, según su interpretación, Independiente Rivadavia tuvo que jugar contra “12”.

La bronca del dirigente quedó así instalada después de la derrota ante River, mientras recordó una polémica que viene desde aquella final de la Copa Argentina del año pasado.