Daniela Celis le mojó la oreja a Thiago Medina y lo "olvidó" para siempre

El clima de armonía entre Daniela Celis y Thiago Medina parece haber llegado a su fin tras un gesto contundente de la influencer en su hogar. La joven decidió retirar de su living el cuadro familiar donde aparecía junto al padre de sus hijas. Esta determinación se dio luego de su ruptura con Nick Sicaro, una relación que estuvo marcada por rumores de infidelidad y que afectó el vínculo previo que mantenía con Medina.

Celis registró el momento en un video donde se la ve removiendo la imagen de las paredes mientras suena la canción "Te dejo ir". Para profundizar el mensaje, la protagonista eligió un fragmento de la letra que dice "Dejo los nombres, dejo las fechas, las viejas historias que ya terminaron".

En lugar del retrato con su ex pareja, la influencer optó por colocar una fotografía de una sesión realizada durante su embarazo, provocando la sorpresa de las niñas que observaban el cambio.

No es la primera ocasión en que sucede un episodio de estas características entre ambos. Tras una separación anterior, la mujer ya había quitado el cuadro de la vista pública para luego arrepentirse de su actitud. Posteriormente, Medina atravesó un accidente de salud muy delicado que se extendió por varias semanas, situación que motivó a Celis a volver a colgar la fotografía en el living de la vivienda.

La respuesta de Medina no se hizo esperar y el joven utilizó sus redes para compartir su descontento ante lo sucedido. "De nuevo la misma historia. Ya cansa loco" expresó el padre de las pequeñas, reflejando su agotamiento ante la situación reiterada. A pesar de este conflicto y de que no conviven, se destaca que el joven mantiene una presencia constante en la vida de sus hijas, quienes continúan siendo la prioridad absoluta para ambos.