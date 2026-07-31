Daniela Celis le quiso robar el marido a Mica Viciconte: "Habla beboteando"

Daniela Celis protagonizó un momento junto a Mica Viciconte en La Jugada, el stream de Telefe. La joven relató la incomodidad experimentada al encontrarse con Fabián Cubero y el temor a que su forma de hablar fuera malinterpretada por su interlocutor.

Durante la charla, la influencer le sugirió a la panelista: "Para mí tenés que decirle: ‘Mirá que Dani habla beboteando, no es que te está beboteando’". Ante la explicación, la deportista respondió con humor: "Me olvidé de avisarle a Fabi, si te cruzaba".

El relato continuó con los detalles de aquel cruce donde la invitada admitió sus dudas al saludar al exfutbolista por el respeto que le impone la personalidad de su pareja. "Yo dije: ‘Encima es el de Mica Viciconte’. No sabía si mirarlo a los ojos. No lo beboteé", confesó la joven conocida como Pestañela.

La situación despertó el interés de la conductora, quien quiso profundizar en la secuencia y preguntó: "¿Pero cómo lo saludaste a Fabi?". La entrevistada detalló que el hombre mantuvo un trato cordial y ella respondió de manera amable, aunque decidió mantener cierta distancia física para evitar cualquier malentendido.

Al escuchar la descripción de los hechos, la madre de Luca analizó la conducta y marcó su posición sobre el respeto en las relaciones. "Le hablaste simpática. Está bien. Pero yo cuando tienen pareja soy mucho más respetuosa. Hay que marcar la distancia", sentenció la panelista ante la mirada de su interlocutora.

Para finalizar, la invitada justificó su nerviosismo inicial debido a la fuerte imagen pública de la excompetidora de Combate. "Aparte me inhibí. La pareja era vos, no una pareja normal", concluyó para explicar por qué se sintió cohibida durante el breve intercambio con el deportista.