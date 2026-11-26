Daniela Christiansson y Maxi López atraviesan una nueva etapa en Argentina, donde la modelo sueca se adapta a la exposición local mientras se menciona a Wanda Nara. En diálogo con Gege Neumann en el ciclo de streaming Solo con Nike, conducido por Nicole Neumann, la protagonista repasó cómo comenzó su historia y qué percibía del entorno familiar.

Durante la entrevista, la entrevistadora planteó el contraste entre conocer a Maxi López a los veintidós años y encontrarse de golpe con una trama mediática intensa. Daniela Christiansson explicó que en una de las primeras cenas él le contó que tenía tres hijos, un dato clave que ya conocía, y aclaró que si bien tenía noción sobre Wanda Nara, desconocía la magnitud del conflicto.

Al profundizar en los primeros encuentros con la conductora, la modelo relató que coincidieron en cumpleaños al momento de llevar a los chicos y remarcó que no existía trato directo. Señaló que el clima resultaba distante porque se percibía una frialdad muy marcada entre Maxi López y Wanda Nara en aquellos momentos.

Ya radicada en el país y con sus hijos Elle y Lando en su rutina diaria, le consultaron si hoy mantiene vínculo con Wanda Nara. Daniela Christiansson indicó que todavía no se cruzaron porque aún no hubo tiempo para verse, aunque dejó en claro que ocurrirá más adelante sin ningún inconveniente.