La fiscal Daniela Pringles expresó su preocupación por la desaparición de un adolescente de 16 años en el departamento 25 de Mayo y confirmó que se desplegaron distintos recursos para intentar localizarlo. El joven salió el miércoles a caballo con otros cinco chicos hacia una zona de campo, pasando La Chimbera, pero sus acompañantes regresaron sin él.

“Estamos preocupados con esta búsqueda”, afirmó la funcionaria al referirse al operativo, que se intensificó durante la madrugada y continuó este viernes con la participación de personal especializado y el uso de drones.

Según explicó Pringles, la madre del adolescente fue quien informó lo ocurrido y aportó datos sobre la salida del grupo. La fiscal señaló que, desde las primeras horas del viernes, se dispusieron recursos en el lugar para avanzar con los rastrillajes y cubrir los sectores rurales donde podría encontrarse el joven.

“Tempranito desde hoy están dispuestos todos los recursos en el lugar, rastrillajes, drones, como se despliegan las búsquedas en este tipo de hechos y de lugares”, detalló.

La funcionaria también indicó que solicitaron colaboración para utilizar un helicóptero, aunque aclaró que la aeronave no se encontraba disponible en ese momento. Las autoridades permanecían a la espera de que pudiera llegar a la provincia para incorporarla al operativo y ampliar la búsqueda desde el aire.

La preocupación por su estado de salud

Uno de los aspectos que genera mayor inquietud es la información sobre el estado de salud del adolescente. Durante la entrevista, Pringles confirmó que la madre informó que el joven tiene diabetes, aunque aclaró que ese dato fue aportado por la familia y que así quedó consignado en el reporte inicial.

“Les confirmo que la madre lo informó. Eso sí está confirmado que sería una diabetes emocional. Así ha ingresado el reporte”, explicó la fiscal, al precisar el origen de la información.

Además, Pringles remarcó que el adolescente tendría poco conocimiento del terreno, una circunstancia que incrementa la preocupación por el tiempo que lleva desaparecido. El joven no regresó junto con los otros cinco integrantes del grupo y, hasta el momento de las declaraciones, no se había logrado establecer dónde se encontraba.

La búsqueda continúa en la zona rural

La fiscal señaló que los investigadores intentan localizar al adolescente en el área donde los jóvenes habían ingresado a caballo. Según relató, el grupo volvió sin él y se desconoce qué ocurrió en el momento en que perdieron contacto.

“Simplemente confiamos en que esté por ahí, resguardado, quieto y que lo podamos encontrar en las próximas horas”, manifestó Pringles.

Mientras continúa el operativo, las autoridades mantienen desplegados los recursos disponibles para recorrer la zona rural de 25 de Mayo y ampliar las posibilidades de encontrar al joven.