Daniela Segado, la sanjuanina campeona de equitación en el Torneo Regional

Daniela Segado, representante del Jockey Club San Juan, se consagró campeona en la categoría Amateur 1,00 m del Torneo Regional Rosario 2026. La destacada amazona compartió la cita deportiva disputada del 1 al 4 de octubre en el Jockey Club Rosario con sus hijos Ignacio Turcumán y Nicolás Turcumán, además de su esposo Maximiliano Turcumán.

Montando a DP con Altea, la deportista sanjuanina completó un desempeño memorable a lo largo de las tres jornadas de competencia. Daniela Segado dominó las pruebas diarias de punta a punta, lo que le valió adueñarse del primer puesto durante los tres días del certamen y asegurar el título máximo de su división.

El éxito de la delegación familiar se extendió con la participación de su hijo mayor, Ignacio Turcumán, quien compitió sobre Paddy Blue Rosette. El joven logró quedarse con la primera posición en la jornada inicial dentro de la categoría Segunda 1,30 m, sumando otra alegría a la presentación.

La jornada hípica se completó con las excelentes presentaciones de Nicolás Turcumán y Maximiliano Turcumán, quienes también demostraron un gran nivel en sus respectivas participaciones. Toda la familia Turcumán Segado redondeó así una actuación inolvidable para la equitación sanjuanina en el concurrido evento rosarino.