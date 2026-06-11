Dos cursos con historias distintas, pero con la misma ilusión de seguir avanzando, protagonizaron una nueva edición de UPD Unidos por el Desafío de GRUPO HUARPE. El Colegio Secundario Dante Alighieri, de Capital, y la Escuela Secundaria Néstor Carlos Kirchner, de Albardón, se enfrentaron en una competencia donde el conocimiento, los nervios y la capacidad para reaccionar bajo presión fueron los verdaderos protagonistas.

Representando al equipo azul estuvieron Maximiliano Alfonso Caparrós y Morena Dayana Díaz, acompañados por el profesor Luis Abregú. Del lado naranja participaron Tiago Roberto Lautaro Díaz y Sayra Ayelén González Mallea, junto a la profesora Daniela Montaña.

La jornada comenzó con la presentación de ambos equipos y de los videos preparados por cada curso. Allí aparecieron los primeros rasgos de identidad de los participantes: desde producciones audiovisuales elaboradas por los propios alumnos hasta mensajes que reflejaron el compañerismo y la unión construida durante los años de secundaria.

Dos cursos, dos estilos

Durante las entrevistas previas al juego, los estudiantes destacaron aquello que los identifica como grupo. Desde Dante Alighieri remarcaron la importancia de la amistad y cómo lograron fortalecerse como curso tras atravesar diferencias internas en años anteriores. Del lado de la Escuela Néstor Kirchner recordaron festejos compartidos, despedidas de docentes, celebraciones especiales y distintas experiencias que los consolidaron como grupo.

El momento de competir

El arranque fue complicado para ambos equipos. Las primeras preguntas de Historia, Arte, Ciencia y Lengua encontraron más dudas que certezas. Sin embargo, en medio de ese escenario de bajo porcentaje de aciertos, el equipo azul encontró una primera ventaja gracias a una correcta respuesta de Matemática sobre polinomios.

La diferencia comenzó a ampliarse en el segundo bloque. Mientras el equipo naranja seguía buscando precisión en preguntas de Geografía, Matemática y Ciencia, Dante Alighieri logró sumar nuevos aciertos en Geografía, identificando correctamente a Tokio como capital de Japón, y en Arte.

El programa también presentó el tradicional comodín, una herramienta que permite elegir la materia sin depender de la ruleta. Allí el juego ganó tensión y estrategia.

Ya en el tramo decisivo, la Escuela Néstor Kirchner logró romper la sequía de puntos al responder correctamente que la selección argentina femenina de hockey sobre césped es conocida como "Las Leonas". El festejo reflejó el alivio de un equipo que seguía buscando mantenerse en carrera.

La definición llegó en las últimas preguntas. Con ambos cursos jugando sus cartas finales, una respuesta equivocada en una instancia clave terminó inclinando definitivamente la balanza.

Recién entonces se conoció el desenlace: el Colegio Secundario Dante Alighieri consiguió la clasificación a la siguiente ronda de UPD, mientras que la Escuela Secundaria Néstor Carlos Kirchner se despidió de la competencia principal, aunque continuará participando de los desafíos y contenidos especiales del certamen en redes sociales.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

Quedan pocos cupos: anotate

Las inscripciones continúan abiertas y deben gestionarse a través de los docentes. Podés entrar a www.diariohuarpe.com/inscripcion-upd.