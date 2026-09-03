Darín cuestionó la final del Mundo: “La Selección tenía una actitud rara”

En una entrevista concedida a Carlos Herrera para la radio COPE de España, Ricardo Darín analizó el desarrollo de la final del Mundial disputada entre la Selección argentina y el combinado español. Durante la charla, el reconocido actor profundizó en las sensaciones que le dejó la previa y el desarrollo del juego, al tiempo que salió al cruce de los cuestionamientos hacia el plantel y la figura de Lionel Messi.

El comportamiento del equipo argentino antes de saltar al campo de juego fue uno de los aspectos que más llamaron la atención del artista. "Cuando pisaron el campo de juego tenían una actitud rara. Yo he visto miles de arengas previas a un partido de esa magnitud", relató al recordar las instancias previas al inicio del partido. En ese marco, contrapuso dicha imagen con la costumbre histórica de la Selección. "Siempre fue un equipo arengador, incluso exagerado, si se quiere, como somos los argentinos. Eso no ocurrió", describió.

A medida que avanzaba la conversación, el intérprete ratificó que esa falta de intensidad previa resultó un factor determinante en su percepción. "Eso ya nos llamó un poco la atención. Pero después, cuando pisaron el campo de juego, también nos llamó la atención la actitud", agregó al detallar el ambiente observado minutos antes del pitazo inicial.

Posteriormente, al evaluar las repercusiones generadas en medios de comunicación y plataformas digitales tras la definición del torneo, el actor expresó su malestar. "La verdad es que no fue bueno. Fue bastante feo", consideró sobre el clima posterior. En ese sentido, rechazó los señalamientos volcados hacia los jugadores y la figura del capitán nacional. "Se hablaron de estas campañas anti-Argentina, anti-Messi, anti-esto y anti-lo otro", señaló.

Frente a este escenario de críticas, Darín ratificó su respaldo a Messi y recordó la postura fijada por el futbolista respecto a su continuidad. "Que se queden tranquilos, ahora Messi no va a jugar nunca más en la Selección. Esa gente puede irse a descansar", sostuvo. Asimismo, responsabilizó a determinados sectores por el ambiente generado durante el torneo. "Han hecho mucha fuerza para entorpecer y embarrar algo que no debería haber sido así", afirmó.

Por otro lado, el protagonista de El hijo de la novia y El secreto de sus ojos repasó cómo experimentó las instancias previas al choque decisivo, teniendo en cuenta sus lazos profesionales y afectivos con el país europeo. Según reveló, tras la clasificación obtenida ante Inglaterra comenzó a proyectar el cruce ante la escuadra española. "Una vez que llegamos a la final, después del glorioso partido contra Inglaterra, yo estuve muy contento y preocupado de que la final fuera Argentina-España, España-Argentina", relató.

En esa misma línea, el actor profundizó en la relación histórica entre ambas naciones y la visión compartida sobre el resultado. "Dije, bueno, si nos toca ganar, nos toca ganar, y si nos toca perder, es con España", explicó, haciendo alusión a las olas migratorias del siglo XX y a intercambios mantenidos con colegas como el actor español Luis Tosar respecto a la identidad plural de la Argentina.

Finalmente, el artista manifestó su desacuerdo con los dichos del entrenador español Luis de la Fuente sobre la aspereza de los partidos del certamen. "El fútbol es un deporte de contacto, es un deporte que se nutre del talento, de la técnica, de lo físico, de la adrenalina", defendió Darín, concluyendo que el clima construido alrededor de la Selección y de Messi sobrepasó los límites habituales de una definición mundialista.