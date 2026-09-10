Darío Barassi a punto de cometer la peor traición: negocia irse a otro canal

El conductor atraviesa una etapa positiva en su trayectoria laboral y cuenta con múltiples proyectos en carpeta. “Estoy contento. Tengo muchas propuestas de laburo, estoy muy satisfecho con eso. Hay series, películas, programas de entretenimiento, estoy contento con mi carrera, soy un afortunado", declaró ante los micrófonos del espacio digital Ya Fue Todo.

Ante las versiones sobre una eventual conducción en el regreso de Got Talent por la pantalla de Telefe, el presentador de Ahora Caigo descartó esa versión. “No, esa noticia no es real, no tuve ninguna llamada concreta”, afirmó sobre el rumor.

No obstante, admitió acercamientos en ciclos pasados con la mencionada señal. “En años anteriores de Telefe me buscaron muchas veces y siempre los escuché con mucho amor porque es un canal que adoro también, pero eso no es real”, explicó.

Respecto a la programación de El Trece y un eventual traslado de su envío a la franja nocturna, el profesional manifestó su opinión sobre la identidad de la emisión. “Con este formato no probaría cambiar a la noche, tiene el color y las características de un programa de la tarde”, sostuvo.

Cualquier modificación en la grilla requerirá una charla con la directiva del canal, encabezada por Adrián Suar, aunque la posición del profesional es firme sobre el horario habitual. “Tendría que escucharlo al Chueco y ver qué me dice, pero cuido mi programa a morir, es un programa de la tarde sí o sí”, concluyó.