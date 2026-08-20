Darío Barassi contó el reclamo de su esposa por la falta de sexo y se excusó

El conductor Darío Barassi participó como invitado en el programa de televisión Otro día perdido, transmitido por eltrece y conducido por Mario Pergolini. El animador del ciclo le consultó sin rodeos si estaba atravesando "su momento volteador", ante lo cual el actor respondió con sinceridad que "No es un momento tan sexual de mi vida".

Esta respuesta motivó a que el anfitrión especulara sobre la posible reacción de la esposa del entrevistado, la psicóloga Lucía Gómez Centurión, sugiriendo que podría estar disconforme. Frente a esto, el conductor de Ahora Caigo admitió que ella le había realizado un planteo particular sobre la intimidad. Inicialmente dudó en compartirlo y expresó que "Recién me dijo una frase que no sé si decirla porque es exponerla", pero luego reveló que "Me hizo un comentario muy gracioso vinculado con la falta de actividad sexual en el hogar".

El actor prefirió mantener en reserva los términos de la conversación, aunque aportó que "Fue un comentario cortito. Te diría que fueron un, dos, tres, cuatro palabras". Frente a la consulta del entrevistador sobre si esta situación generaba un compromiso inmediato al regresar a su hogar, el invitado aseguró que "Hoy como sea, en casa pasa". Sin embargo, el conductor del ciclo observó la dificultad física del entrevistado al estirarse y bromeó diciendo que "Por lo que vi cómo te estiraste, te iba a decir que no, que olvidate".

Barassi argumentó que la disminución en la frecuencia íntima no representaba un conflicto, sino que constituyó una consecuencia de la rutina familiar, afirmando que "Es un código, puede pasar. Dos hijas, los dos trabajamos". No obstante, detalló un curioso problema físico y le preguntó a Pergolini si "¿No sabés la cantidad de calambres que tengo teniendo relaciones sexuales?". A continuación, describió las interrupciones necesarias para elongar durante los encuentros diciendo que "Estoy, taca, taca, taca, taca. Me estiro la pierna. Hay que elongar, estirar, y recién ahí volvemos..".

Ante el relato, el conductor de Otro día perdido comparó la situación con la asistencia física que reciben los deportistas en el campo de juego y acotó que "Es como los jugadores de fútbol, que le levantan y le hacen así". Para finalizar, el invitado confirmó que su esposa suele socorrerlo de esa misma manera en la intimidad y remató con humor que "Y ella lo hace. ¡Ay, no!".