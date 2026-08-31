Darío Barassi dijo que la muerte de su mamá lo afectó en su paternidad

Durante una cena familiar, el círculo íntimo de Wanda Nara y Maxi López vivió un momento de sinceridad cuando su hijo mayor intervino en el persistente conflicto de la mediática con su exesposo, Mauro Icardi. El exfutbolista dio detalles de esta conversación privada en el programa televisivo PH Podemos Hablar, donde recordó cómo se gestó el diálogo durante una noche amena en la que conoció a las novias de sus hijos.

Según relató, ante la tensión existente entre la empresaria e Icardi, él decidió aconsejarla de manera directa. Maxi López le manifestó a la madre de sus hijos su desacuerdo con la restricción de visitas: "me parece que te estás equivocando, hacerle ver las nenas, porque es el padre". En esa misma mesa, frente a sus hijos, insistió en su postura diciéndole "me parece que te equivocas, dale a las nenas y bajá vos también", haciendo alusión a las actitudes de la conductora.

En medio de ese intercambio casual, Georgina Barbarossa le preguntó qué opinaban los hijos más jóvenes sobre el conflicto. Fue entonces cuando Valentino López, el mayor de los hermanos, intervino para respaldar el reclamo paterno con una frase contundente: "Me parece que no está bien". Ante la reacción del adolescente, Maxi López aprovechó el momento para reforzar su consejo y le expresó a su exesposa "Mirá, te lo están diciendo tus chicos".

El exdeportista analizó posteriormente la complejidad de la separación y los continuos cruces entre las partes afirmando que "Lo que pasa es que es un proceso muy particular, es muy difícil, hay situaciones que se retroalimentan y no paran. Es frenar eso. Yo dejé mi palabra, mi consejo y después yo me voy".

Por su parte, Wanda Nara no tardó en responder con dureza e ironía a través de su cuenta de Instagram tras enterarse de las declaraciones de su exmarido. Desde su perfil social, la conductora inició su descargo con una fuerte recriminación hacia el pasado del exfutbolista: "Buen día. Me levanto con la novedad de que a mi ex, ex, ex lo cacheteaban en lugares para tener sexo en Rusia.". Para luego añadir: "¡Qué lástima saberlo tarde, porque soy buenísima en eso también! Te recuerdo que llegaste a Rusia estando casado conmigo".

En la misma publicación, la mediática continuó con su picante réplica y reflexionó sobre las elecciones de su vida manifestando que "Dios sabe las decisiones que el destino nos hace tomar, porque ve cosas que nosotros no vimos". Además, arremetió contra las anécdotas relatadas por López en televisión señalando que "También te lo perdono, Max. Solo que me faltaban en la cuenta estas anécdotas sexuales que, por lo que contaste ayer, fueron más de una vez".

Finalmente, la empresaria cerró su comunicado con una advertencia sumamente directa hacia su exmarido: "Cuando te cruce, te cacheteo yo por estas de las que no me había enterado. Las demás ya te las cobré".