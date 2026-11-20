Darío Barassi confirmó que viajará a San Juan para participar de la apertura de la Fiesta Nacional del Sol 2026 y les dedicó un mensaje especial a sus comprovincianos. A través de una historia de Instagram, el conductor anticipó su llegada, hizo bromas sobre la temática de este año y expresó sus ganas de reencontrarse con el público local.

Fiel a su estilo descontracturado, Barassi comenzó el video con una referencia a su vestuario y a su próximo destino. "Bueno, bebitos, este gordo con este lookazo está a punto de irse para San Juan", expresó mientras compartía la previa de su viaje.

El actor también hizo referencia a "Parque Triásico", la temática elegida para esta edición de la celebración, que tendrá a los dinosaurios y al patrimonio paleontológico sanjuanino como protagonistas.

"Se viene la Fiesta del Sol, va a ser una fiesta espectacular y voy a ir a estar ahí, estar presente, con los dinosaurios que me van a atrapar y todo", comentó entre risas.

El mensaje de Barassi para sus comprovincianos

Uno de los momentos más destacados del video llegó cuando el conductor se dirigió directamente a los sanjuaninos y anticipó su presencia durante la primera jornada del evento.

"Así que nos vemos, nos vemos el viernes. Voy a estar ahí en la apertura, así que espero encontrarme con todos los sanjuaninos, mis hermanos", manifestó.

Antes de despedirse, volvió a mostrar su entusiasmo por la celebración provincial y lanzó una última frase con su característico humor: "Vamos con todo a la Fiesta del Sol que se viene un fiestón... no, lo que sigue".

Barassi, nuevamente protagonista de la Fiesta del Sol

El regreso del conductor también tendrá relación con la campaña de promoción de la edición 2026. Barassi fue una de las figuras del video oficial que presentó la temática "Parque Triásico", con una producción audiovisual que combinó humor, actuación y efectos especiales.

La Fiesta Nacional del Sol tendrá sus jornadas centrales del viernes 20 al domingo 22 de noviembre, en el predio del Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, en Pocito.

Durante la primera noche, además de la apertura, se presentarán Turf y Tan Biónica.