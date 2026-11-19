El reconocido conductor de El Trece, Darío Barassi, volvió a captar toda la atención de sus seguidores en las redes sociales tras publicar un desopilante video en su cuenta oficial de Instagram. En la grabación, el actor realizó un balance sobre su presente personal y confesó que comenzó a organizar detalles vinculados a su muerte debido a su preocupación por el paso de los años.

Con el sentido del humor que lo caracteriza, la figura televisiva relató cómo fue su agitada rutina cargada de distintos controles médicos. "Ayer tuve fisiatra, kinesiólogo, fui a ver a un otorrino y tuve terapia", enumeró el presentador, dejando en claro que dedicó gran parte de su jornada a atender diferentes aspectos vinculados al cuidado de su salud física y mental.

No obstante, el momento más llamativo del relato ocurrió cuando detalló cuál fue el último compromiso que figuraba en su agenda diaria. "Quiero anticipar mi muerte, entonces cuando yo muera quiero ya tener dónde enterrarme, entonces tuve una reunión de eso", aseguró el animador sin perder el tono irónico que acompaña cada una de sus apariciones públicas.

Luego de revelar que concretó un encuentro para definir el lugar de su futuro descanso final, el artista profundizó su análisis sobre la edad y las transformaciones que percibe en su cotidianidad. "No estoy teniendo una buena vejez, hice todo eso en un día. Ver la cabeza, cómo arreglarme el cuerpo y ver a dónde voy a ir cuando me muera", manifestó entre risas.

Para cerrar su descargo frente a la cámara, el presentador redobló la apuesta y reconoció que siente la necesidad urgente de retomar hábitos que lo hagan sentir más vital. "¡Qué angustia! No estoy teniendo una buena vejez. Necesito hacer algo de joven ya. Estoy cada vez más viejo, mirá las canas que tengo", concluyó mientras se observaba detalladamente.