Darío Barassi presentó a su hija mayor y protagonizó un tierno momento

Una apertura totalmente atípica se vivió en la pantalla chica cuando el presentador de televisión ingresó al plató de su ciclo de entretenimientos acompañado por su primogénita, Emilia. La niña de 7 años captó la atención de todos al lucir una vestimenta completamente negra combinada con anteojos oscuros.

En el inicio de la emisión, el animador comenzó con su clásica frase introductoria al expresar "Bienvenidos a una nueva edición del programa más vertiginoso de la televisión argentina. Esto es…". En ese instante le dio espacio a la pequeña, quien con micrófono en mano y una amplia sonrisa completó diciendo "Ahora", permitiendo que el público presente en el lugar respondiera "Caigo".

Tras la interacción con la audiencia, el conductor le dio un beso en la cabeza a la niña y le manifestó "Reina mía, te amo mucho". Acto seguido, pronunció una serie de oraciones que la pequeña replicó frente a las cámaras: "¿Papá es el mejor del mundo? Lo amo con todo mi corazón. Y no soy para nada mentirosa". Luego de compartir ese emotivo cruce familiar ante las cámaras, la niña abandonó el espacio escénico.

La sorpresiva aparición televisiva marcó un hecho inédito, ya que el humorista, que se encuentra en pareja con Lucía Gómez Centurión desde hace más de 16 años, suele resguardar la identidad de sus herederas. Si bien acostumbra a difundir en plataformas digitales distintos episodios de la vida cotidiana junto a la psicóloga y las dos hijas que tienen en común, Emilia de 7 años e Inés de 4 años, mantiene la postura de no exhibir sus rostros en internet.

Respecto a su rol dentro del hogar, el artista reflexionó sobre la transformación que experimentó a partir del nacimiento de las niñas y declaró "La paternidad me corrió de eje, dejé de mirarme a mí mismo. Mis hijas son por mucho superiores a mí en cuanto a lo que me interesa y lo que me preocupa".