El conductor y actor sanjuanino Darío Barassi volvió a demostrar el cariño que siente por su provincia natal con una publicación cargada de nostalgia y humor. A través de sus redes sociales, compartió una fotografía de su infancia en la Escuela Bernardino Rivadavia, donde cursó sus estudios primarios, y recordó las experiencias que marcaron aquella etapa de su vida. El motivo del recuerdo fue el aniversario número 30 de su egreso, una fecha que aprovechó para dedicarle unas palabras especiales a la institución y a sus antiguos compañeros.

Con el humor que lo caracteriza, Barassi publicó una imagen de un acto escolar en el que aparece luciendo un particular vestuario. Aunque reconoció que no recordaba cuál era la temática de aquella presentación, se divirtió al observar su apariencia de entonces.

"Acto escolar, vaya a saber uno qué temática nos tocó. Pero ahí está un enorme y pequeño Barassi listo para darlo todo con el vestuario más polémico y llamativo del mundo. Mamá, ¿cómo no me cuidaste?", escribió entre risas.

El conductor también aprovechó para recordar algunas de las tradiciones que formaban parte de su vida escolar. Entre ellas mencionó las semitas de Don Julito y las fiestas que se realizaban en el gimnasio de la institución, donde los estudiantes compartían bailes y momentos de diversión. "Escuela Bernardino Rivadavia. Tierra de las semitas de Don Julito y de las fiestas con lentos en el gimnasio", expresó al comienzo de su publicación.

Más allá de las bromas, Barassi dejó en claro que conserva un profundo afecto por la escuela y por las personas que conoció durante aquellos años.

El emotivo mensaje de Barassi a su escuela y sus compañeros

Uno de los momentos más emotivos de la publicación llegó cuando el conductor agradeció a la Escuela Bernardino Rivadavia por los recuerdos y las amistades que le dejó su paso por las aulas. "Mis cariños eternos a esa escuela que me dio una infancia espectacular y amigos que hasta el día de hoy conservo", manifestó.

Además, contó que se cumplen tres décadas desde que finalizó sus estudios primarios, una fecha que despertó su sorpresa por el paso del tiempo.

"Parece que cumplimos 30 años de egresados, una locura", expresó, antes de bromear con la posibilidad de celebrar el aniversario utilizando nuevamente el llamativo vestuario de la fotografía.

Aunque actualmente se encuentra en Uruguay, el conductor no dejó pasar la oportunidad de enviar un saludo a quienes compartieron aquella etapa de su vida.

"Abrazo enorme para la camada espectacular que fuimos", agregó.

En otro tramo del mensaje, volvió a reírse de su apariencia infantil y destacó la pose que había adoptado para la fotografía escolar.

"Me vuelve loco la paradita que hago. Esos jamones fueron, son y serán una reliquia invaluable", escribió.

Finalmente, cerró su publicación con una declaración de cariño hacia sus recuerdos y su provincia natal: "Te amo pasado. Te amo infancia. Te amo SJ".

La publicación reflejó el vínculo que Barassi mantiene con sus raíces sanjuaninas, incluso después de haber desarrollado gran parte de su carrera artística y televisiva fuera de la provincia.

Con una simple fotografía escolar, el conductor recuperó momentos de su niñez y puso nuevamente en primer plano a la Escuela Bernardino Rivadavia, una institución que, según sus propias palabras, le regaló una infancia inolvidable y amistades que todavía conserva.