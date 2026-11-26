Una emisión muy particular se vivió en la pantalla de Eltrece cuando José María Muscari y Darío Barassi protagonizaron un intercambio repleto de humor e incredulidad durante el ciclo Ahora Caigo. El reconocido director teatral asistió como líder del especial del elenco de Sex y compitió frente a la participante Dori en una dinámica que parecía muy sencilla de resolver, pero que terminó en un verdadero enredo televisivo.

El desafío propuesto por la producción consistía en escuchar una pista y elegir rápidamente entre dos famosas princesas de los cuentos infantiles: Blancanieves o La Bella Durmiente. Sin embargo, desde el primer segundo quedó en evidencia que los relatos clásicos para niños no forman parte del conocimiento habitual del creador teatral, quien comenzó a dudar apenas arrancó la competencia.

Cuando el animador leyó la consigna sobre la joven que vive junto a siete enanitos, el invitado interrumpió antes de tiempo y gritó “paso”. De inmediato, el conductor lo detuvo para explicarle las reglas del juego: “No, no, no regales el paso porque perdés una vida y tenés tres nada más”. Ante el reto en vivo, el director soltó un breve “me muero” que despertó las primeras carcajadas de todos los presentes en el estudio.

La situación se volvió todavía más desopilante en el turno siguiente, cuando la consigna indicaba que el nombre de la protagonista se debía a la palidez de su piel. Con total seguridad, el artista respondió “La Bella Durmiente”, provocando que el presentador perdiera la paciencia y le preguntara al aire: “¿Sos boludo?”. Acto seguido, el conductor miró hacia la producción para justificarse: “No sé qué hacer porque lo quiero tratar bien y le dije boludo, pero es que me salió del alma”.

Lejos de molestarse por el exabrupto, el invitado se defendió con total sinceridad y aseguró: “Te juro que no sé de cuentos”. Para ayudarlo a salir del paso, el animador decidió resumirle la historia de Blancanieves mencionando a la madrastra obsesionada con ser la más linda del reino, el espejo mágico y la orden de matar a la joven. No obstante, al consultarle quién era la más bella según ese espejo, el participante volvió a contestar “La Bella Durmiente”.

La justificación del director sorprendió a todos, ya que explicó haber usado una asociación lógica con las palabras de la ayuda recibida. “Si la pregunta dice bella, ¿la respuesta contendría el título o elegiría la otra si no sabe del cuento? Yo elegiría la que dice bella”, argumentó entre los aplausos de la tribuna. Desconcertado por el apoyo de la gente, el presentador exclamó: “¿Qué aplauden?”, mientras el concursante insistía: “Me estás ayudando y me decís: ¿cuál es la más bella?”.

La confusión generalizada también alcanzó a su rival en el duelo, Dori, quien ante la pista de que el personaje se llamaba Aurora respondió equivocadamente “Blancanieves”. El conductor reaccionó con asombro ante la doble equivocación y cuestionó: “Pero chicos, si se llama Blancanieves, ¿cómo se va a llamar Aurora?”. Aprovechando ese instante, el director teatral responsabilizó al equipo del programa por la elección temática y lanzó: “Si viene gente de Sex y pones cuentos infantiles, el psicotécnico le falta a tu equipo”.

Para cerrar el divertido cruce, el invitado redobló la apuesta con un pedido directo hacia el animador: “Dame cultura general o dame sexo, no me des infantil, flaco”. Aunque el conductor intentó convencerlo asegurando que en esas historias también existe un trasfondo adulto al mencionar a “una mina que se queda dormida con siete enanos alrededor”, el creador de Sex mantuvo su postura firme y sentenció: “No es lo mío”.