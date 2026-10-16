PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Cultura > Insólito

Darío Barassi usó un pañal para adultos y sufrió un incómodo imprevisto

Darío Barassi intentó usar un pañal para adultos de $15.000 en Ahora Caigo pero el producto no le entró frente a cámara.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Darío Barassi probó un pañal para adultos en Ahora Caigo.

Darío Barassi protagonizó un insólito momento de humor en Ahora Caigo por Eltrece cuando la participante Mailén le entregó un pañal para adultos de $15000 de su emprendimiento. La jugadora de 27 años llegó al estudio acompañada por su hermana y una de sus hijas para competir por el premio.

Durante la presentación del juego Mailén explicó que tiene una nena de 4 años y que trabaja junto a su esposo en el negocio familiar. Al recibir el obsequio Darío Barassi reaccionó con bromas mientras la productora Luli Latorre se sumó al divertido ida y vuelta en pleno aire.

La participante aclaró que la prenda era talle XXX pero la productora Luli Latorre advirtió que el tamaño no le iba a entrar al presentador. Ante esa duda Darío Barassi intentó colocarse el producto de $15000 en el estudio con la ayuda de su equipo pero no logró cerrarlo.

El conductor Darío Barassi se quejó del resultado al no poder sentarse y luego le probaron el accesorio a otro integrante del ciclo llamado Tipi. La divertida secuencia sumó risas entre los presentes mientras el presentador analizaba la textura y calidad del producto recibido en la tribuna.

No fue el único episodio insólito del ciclo ya que semanas atrás la participante Belén le regaló un bóxer de $8000 con la cara del conductor. En esa oportunidad Darío Barassi también contó con la asistencia de Luli Latorre para probarse la prenda de ropa y desfilar ante las cámaras.

En otra emisión del programa el presentador Darío Barassi vivió un cruce particular con el concursante Gonzalo de 18 años. El participante asistió junto a su madre y su hermano para contar que trabaja en un teatro de Villa Devoto y que cursa una licenciatura universitaria.

El intercambio se volvió viral cuando el participante relató que conoció a su novia Azul por Instagram y el conductor usó un adjetivo desafortunado. Al darse cuenta del error sobre la joven Darío Barassi pidió disculpas inmediatas en el piso de Ahora Caigo para aclarar la situación.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más Leídas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD