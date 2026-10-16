Darío Barassi usó un pañal para adultos y sufrió un incómodo imprevisto

Darío Barassi protagonizó un insólito momento de humor en Ahora Caigo por Eltrece cuando la participante Mailén le entregó un pañal para adultos de $15000 de su emprendimiento. La jugadora de 27 años llegó al estudio acompañada por su hermana y una de sus hijas para competir por el premio.

Durante la presentación del juego Mailén explicó que tiene una nena de 4 años y que trabaja junto a su esposo en el negocio familiar. Al recibir el obsequio Darío Barassi reaccionó con bromas mientras la productora Luli Latorre se sumó al divertido ida y vuelta en pleno aire.

La participante aclaró que la prenda era talle XXX pero la productora Luli Latorre advirtió que el tamaño no le iba a entrar al presentador. Ante esa duda Darío Barassi intentó colocarse el producto de $15000 en el estudio con la ayuda de su equipo pero no logró cerrarlo.

El conductor Darío Barassi se quejó del resultado al no poder sentarse y luego le probaron el accesorio a otro integrante del ciclo llamado Tipi. La divertida secuencia sumó risas entre los presentes mientras el presentador analizaba la textura y calidad del producto recibido en la tribuna.

No fue el único episodio insólito del ciclo ya que semanas atrás la participante Belén le regaló un bóxer de $8000 con la cara del conductor. En esa oportunidad Darío Barassi también contó con la asistencia de Luli Latorre para probarse la prenda de ropa y desfilar ante las cámaras.

En otra emisión del programa el presentador Darío Barassi vivió un cruce particular con el concursante Gonzalo de 18 años. El participante asistió junto a su madre y su hermano para contar que trabaja en un teatro de Villa Devoto y que cursa una licenciatura universitaria.

El intercambio se volvió viral cuando el participante relató que conoció a su novia Azul por Instagram y el conductor usó un adjetivo desafortunado. Al darse cuenta del error sobre la joven Darío Barassi pidió disculpas inmediatas en el piso de Ahora Caigo para aclarar la situación.