Darío Barassi protagonizó una inesperada confesión durante una charla con una participante de Ahora Caigo. El conductor reveló qué nombre había pensado para un posible hijo varón, antes de convertirse en padre de 2 niñas.

El intercambio comenzó cuando Karen, una participante de 32 años oriunda de Tandil, contó que tenía un hijo llamado Conrado. La mención despertó el interés de Barassi, quien destacó el nombre elegido.

“Me encanta el nombre de tu hijo, ¿eh? Es lindo, lindo. Me encanta, me gusta. Con personalidad”, le dijo el conductor.

Luego, Barassi explicó que Conrado también había sido una opción que consideró en el pasado. “Sí, a mí me encanta ese nombre. Lo pensé en un momento, pero bueno, tuve 2 niñas”, reveló.

Después de la confesión, el conductor retomó la dinámica del programa y le dio la bienvenida a la participante.

Barassi es padre de 2 niñas. En otra emisión de Ahora Caigo, su hija Emilia participó de una escena en el estudio luego de que el conductor protagonizara un blooper durante una consigna.

El animador se había roto el pantalón al tirarse al piso para bromear con un participante. Tras el episodio, llamó a Emilia para que ayudara a peinar al concursante frente a las cámaras.

La presencia de la niña volvió a recordar la decisión de Barassi de proteger su identidad en redes sociales. Aunque suele compartir imágenes familiares, habitualmente cubre los ojos de su hija con un emoji.