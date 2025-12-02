Darío Cvitanich reveló el peor secreto de Chechu Bonelli: "Me molesta"

La reciente confirmación de la ruptura entre Ivana Figueiras y Darío Cvitanich desató una furiosa confrontación pública entre el exfutbolista y su exesposa, Chechu Bonelli. Cvitanich, visiblemente "harto del escándalo", reaccionó de manera contundente después de que Bonelli hablara de su madre en un stream.

Bonelli confesó que no anticipaba que Cvitanich reaccionara de forma negativa a la entrevista, donde mencionó que extraña a su ex suegra y que le gustaría recuperar el vínculo. Sin embargo, el ex futbolista arremetió con fuerza, incluso acusándola de no querer cubrir los costos de los pasajes para que ella viajara a verlos cuando todavía estaban juntos.

Publicidad

El foco de la disputa se centró en la madre de Cvitanich y el vínculo familiar. Darío Cvitanich se refirió directamente a su cruce con Bonelli en redes sociales, declarando su molestia: "Me molesta que expongan a mi mamá, que diga que no al dejo tener trato con ella".

El deportista fue categórico al desmentir cualquier intento de prohibición familiar, especialmente en lo relativo a sus hijas. "Es mentira que la invitaron a retirarse de esa relación. Es la abuela de mis hijas, jamás le prohibiría eso". También hizo referencia a los comentarios de Bonelli sobre sus viajes a la ciudad de su ex suegra, donde se sentía cómoda: "El tema de la fotito de Baradero no hacía falta".

Publicidad

En medio de este caos mediático, surgieron rumores sobre el trato que Cvitanich le habría dado a Bonelli, especialmente en la etapa final de su relación. Un informante del entorno de Chechu le habría dicho a Oliver Quiroz que ella la pasó muy mal, llegando a decir: "Me dijo que él le hacía la vida imposible a ella".

No obstante, Cvitanich negó rotundamente estas acusaciones, defendiéndose en el programa A La Tarde: "Nunca tuve malos tratos con Cecilia. Si existe algo de eso, que lo muestren", aclaró, en un principio, Darío Cvitanich.