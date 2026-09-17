David Beckham se metió de lleno en la discusión por el Balón de Oro 2026 y eligió a Lionel Messi como su candidato para quedarse con el premio. El exfutbolista inglés, además, dejó afuera de su elección a sus compatriotas Harry Kane y Jude Bellingham, y también mencionó a Kylian Mbappé entre los otros grandes nombres de la disputa.

El actual copropietario del Inter Miami habló después de la consagración del equipo en la Campeones Cup y aprovechó para destacar nuevamente el nivel del capitán argentino.

“Aún no puedo creer que tengamos a este jugador aquí en Miami, y que juegue para mi equipo. Por eso voy a los entrenamientos todos los días y lo veo jugar. Todos queremos ver a Leo jugar para siempre”, expresó Beckham.

Los elogios de Beckham a Messi

Para Beckham, uno de los principales argumentos a favor de Messi está relacionado con su actuación en el Mundial 2026 y la continuidad de su rendimiento pese a tener 39 años.

“Cuando lo ves haciendo cosas como las de hoy, y cuando lo ves dejar todo en el Mundial, como lo hizo, no es novedad que esté nuevamente entre los candidatos”, sostuvo el exjugador.

En declaraciones posteriores, Beckham fue todavía más contundente al referirse a la candidatura del argentino: “No hay nadie a los 39 años que lo esté haciendo ni que esté a ese nivel, así que se merece ser considerado para el Balón de Oro. En mi opinión debería ganarlo”.

La elección de Beckham llega después de otra actuación destacada de Messi con Inter Miami. En la final de la Campeones Cup ante Cruz Azul, el argentino marcó el primer gol y asistió en el segundo para el triunfo 2-0, además de alcanzar los 100 goles con la camiseta del club estadounidense.

El Balón de Oro 2026 será entregado el próximo 26 de octubre en Londres. Messi integra la lista de 30 candidatos al premio, que también tiene entre sus nominados a figuras como Mbappé, Bellingham y Kane.