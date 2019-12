David Bisbal, que grabó para "Frozen 2", despide su gira en el Luna Park

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El cantante español David Bisbal, quien este año festejó sus 40 años con un histórico concierto en Madrid y fue seleccionado para interpretar la canción en español del filme animado “Frozen II”, regresa a la Argentina para presentarse el sábado en el estadio porteño Luna Park en el cierre del Tour 2019.



Después de un año de pausa, Bisbal visita nuevamente el país retomando su idilio con la audiencia local. "En Argentina me siento como en casa y el cariño con el público argentino es mutuo”, dijo el vocalista almeriense quien atraviesa un gran momento en su carrera.



El nacimiento de su segundo hijo, Matteo -fruto de su amor con la actriz venezolana Rosanna Zanetti-, la celebración de su cumpleaños 40 en un concierto en el mítico Teatro Real en la capital española y la convocatoria para interpretar “Mucho más allá”, la canción de los créditos finales de la película “Frozen II” en español, son algunos de los acontecimientos que marcaron un año intenso y prolífico para el artista responsable de éxitos como “Bulería” y “Oye el boom”, entre muchos otros.



“Este año han pasado muchas cosas, he disfrutado muchísimo y lo mejor es terminar la gira en Argentina, siempre volver es un placer. Además el Luna Park a mí me encanta, tiene una acústica fantástica aunque a lo mejor no es un lugar hecho para conciertos, pero allí voy cantar un repertorio renovado porque se trata del último concierto de la gira”, comentó Bisbal en charla con Télam.



Durante este tiempo, David, uno de los cantantes más internacionales e importantes de la escena musical española desde el año 2001, realizó una gran cantidad de presentaciones y lanzó varios singles de gran repercusión como “A partir de hoy” con Sebastián Yatra, “Perdón” junto a la colombiana Greeicy, y su más reciente colaboración junto a Juan Magan, “Bésame”.



En relación a cómo recibió la propuesta de Disney para cantar en “Frozen II”, filme animado que en Argentina se estrenará en enero próximo, comentó que si bien ya había trabajado con ese gigante del entretenimiento es la primera vez que fue invitado a cantar el tema principal de una película.



Para Bisbal entonar esa pieza en ese contexto significó una experiencia que vivió “con emoción y como la concreción de un gran sueño”.



En “Mucho más allᔠBisbal se luce demostrando su amplio registro vocal. “Es un tema rockero, tiene metales y cuerdas, Disney buscó un cantante que llegara a los tonos”, contó el intérprete, quien en la canción alcanza notas agudas, algo que a lo que David le atribuyó al trabajo.



“Fue un desafío y por eso me motivó. Es un tema muy difícil de cantar. Siempre uno tiene que agradecer no quedarse en una zona de confort. En los inicios de mi carrera tenía que bajar los tonos de las canciones de artistas como Alejandro Sánz por ejemplo, pero con el tiempo me he dado cuenta que esas cosas se pueden trabajar”, explicó.



Este año recibió de las autoridades de Universal Music dos reconocimientos. El primero fue una certificación por 11 discos de diamante por las ventas de sus discos, y el segundo por los más de 5.000.000 de tickets de sus espectáculos vendidos durante su andar por los escenarios.



En cuanto a su presente en el plano estrictamente musical, el artista expresó: “Yo he tenido que ser un músico paciente, me gusta hacer canciones que pueden sonar en la radio, también me gustan canciones que pueden ser más difíciles, como baladas. El repertorio va creciendo y en los conciertos lo voy pasando cada vez mejor”.



Actualmente se encuentra preparando un disco con un repertorio totalmente nuevo. “Acabo de entregar las primeras canciones de muestras, me pedían que hiciera canciones en solitario, porque en los últimos trabajos canté acompañado, la idea es hacer una balanza entre temas rápidos y lentos, también habrá alguna balada que tal vez es lo más difícil de cantar”, concluyó.