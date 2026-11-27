El futbolista David Corrêa, delantero del Vasco da Gama de Brasil, sufrió una descompensación mientras permanecía detenido en una cárcel de Río de Janeiro y debió recibir atención médica. El jugador pasó la noche en la enfermería del Complejo Penitenciario de Benfica, donde permanece alojado desde el jueves 26 de noviembre, luego de ser arrestado durante un entrenamiento de su equipo.

Según informó ESPN Brasil, el atacante se encontraba pálido y nervioso cuando fue asistido por los profesionales de salud del establecimiento penitenciario. Por el momento, aguarda una audiencia de custodia que determinará los próximos pasos de su situación judicial.

La detención del futbolista se produjo en el centro de entrenamiento del Vasco da Gama, durante un operativo realizado por efectivos de las policías civiles de Río de Janeiro y Espírito Santo. La orden de prisión preventiva fue emitida por la Justicia del estado de Espírito Santo.

Por qué está detenido el jugador del Vasco da Gama

David Corrêa, también conocido como "DVD", es investigado en el marco de la Operación A Tropa, una causa que busca determinar el funcionamiento de una presunta organización criminal vinculada al tráfico de drogas y armas, lavado de dinero y conexiones con el Comando Vermelho.

De acuerdo con la investigación, el delantero habría intentado interferir en el avance de la causa mediante ofrecimientos de dinero a testigos para que modificaran sus declaraciones o dejaran de realizar acusaciones.

Uno de los episodios bajo investigación involucra un supuesto ofrecimiento de 5.000 reales a la hermana de un testigo que se encontraba hospitalizado. Además, las autoridades analizaron conversaciones que podrían aportar información sobre presuntas maniobras para obstaculizar la investigación.

En la misma causa también fue detenido Hayner William Monjardim Cordeiro, lateral derecho que actualmente juega en Vila Nova y que pertenece a Santos. Ambos futbolistas son investigados por su presunta participación en maniobras para interferir en el proceso judicial.

La defensa busca revertir la detención

Tras el arresto, la defensa de David presentó un pedido de habeas corpus para intentar revertir la prisión preventiva y espera una resolución de la Justicia.

Los abogados del delantero consideraron que la medida es "extrema y desnecesaria" y sostuvieron que el jugador colaboró con las autoridades desde el comienzo de las investigaciones y cumplió con las medidas cautelares que tenía vigentes.

Por su parte, el Vasco da Gama informó que puso su departamento jurídico a disposición del futbolista y que seguirá de cerca el desarrollo del caso.

Mientras tanto, el delantero continúa detenido en Río de Janeiro, a la espera de que se resuelva su situación procesal.